Novo álbum de Turma do Pagode promete músicas inéditas e regravações de sucessos

Dando aos fãs mais uma amostra do que estará no novo álbum de inéditas, o Turma do Pagode lançou nessa sexta-feira, 11, um medley com “Mania TDP” e “Nosso DNA”. A faixa, já disponível nas plataformas digitais e com registro da gravação no canal VEVO do grupo, integra o repertório de “Misturadin”, novo álbum do TDP, que tem estreia marcada para a terça-feira, 15.

Gravado no estúdio NaCena, em São Paulo, o novo projeto do Turma contará com nove canções inéditas e regravações de clássicos do samba e pagode com nomes como Dodô (Pixote), Reinaldo, Netinho de Paula, Leandro Lehart e Márcio Art do Art Popular e Belo como convidados. O álbum já havia apresentado “Cobertor de Orelha”, que ganhou um bem-humorado videoclipe com o jogador Denílson, e ““Desliga e Vem / Gamei / Gandaia”, com as participações de Péricles e Chrigor.

"Como o nome do álbum já diz, o público pode esperar um álbum ‘Misturadin’. O repertório mescla músicas inéditas e regravações de sucessos das décadas de 1990 e 2000, muita música boa, muita batucada, um disco pra colocar pra ouvir do começo ao fim”, descreveu Marcelinho TDP.

“É um projeto descontraído, bom pra dançar e se divertir. Bem Turma do Pagode! Esperamos que o público goste, cante, dance e se divirta muito com esse novo trabalho" completou Thiagão.

“Misturadin” é o décimo lançamento da carreira do Turma do Pagode, que já conta com mais de 15 anos de estrada. Formado por Leiz, Caramelo TDP, Fabiano Art, Rubinho, Neni Art, Marcelinho TDP, Thiagão e Leandro Filé, o grupo é sucesso com mais de 500 milhões de visualizações em vídeos no canal VEVO, sendo 3 milhões apenas em “Cobertor de Orelha”. Último projeto do grupo, o DVD “TDP – XV Anos” foi lançado em 2015 e celebrou os anos de estrada da banda cantando hits e inéditas ao lado de nomes como Arlindo Cruz, Thiaguinho e Aviões do Forró.

