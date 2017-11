Nova sensação da música, Duo Anavitória se apresenta dia 10 em Campo Grande

cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão - Divulgação

As cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão no álbum “Anavitória” (Universal Music), que teve a produção de Tiago Iorc, imprime com clareza o alto potencial de comunicação entre elas – e a ideia de gravar os dois nomes em um, Anavitória, surgiu em uma conversa entre artistas e produtores.

O disco aponta com toda a precisão o espaço muito particular que as duas artistas podem ocupar no cenário musical brasileiro daqui em diante. Dada a biografia e faixa etária das integrantes, Anavitória transita com naturalidade inacreditável entre o urbano e o rural, entre o pop e o sertanejo, entre a cidade e a natureza.

Elas não são cantoras de folk, simplesmente. Tampouco seus talentos se prestam apenas à música pop. As meninas ouviram as duas coisas no rádio, e muito mais do que isso, sem qualquer distinção e com igual prazer, durante toda a vida...

Por isso, acabaram criando um som capaz de explodir essas fronteiras. Elas propõem algo conciliador e mais interessante, que chamam de “pop rural”.

E podem contribuir com novos caminhos estéticos – e trazer mais doçura – para o mainstreambrasileiro.

Ana Caetano assina as dez faixas inéditas de “Anavitória”, três delas escritas em parceira com Tiago Iorc. Única regravação do álbum, o clássico “Tocando em Frente”, de Almir Sater e RenatoTeixeira, clareia o foco de referências e vem trazer ainda mais consistência conceitual à proposta da dupla.

As 11 faixas foram gravadas no estúdio Fibra, no Rio. Além das parcerias e da produção, Tiago toca violão, viola, piano e percussão em várias faixas. E participa,cantando, de “Trevo (Tu)”. O time de músicos tem João Viana (bateria), Gastão Villeroy (baixo), Marco Lobo (percussão) e Jeff Pinas (viola), além dos arranjos de cordas de Rafael Lagoni Smith.

No EP (Extended play)“Anavitória”, lançado em abril do ano passado e também produzido por Tiago Iorc (com Jeff Pinas) para o selo Forasteiro, que o cantor tem em sociedade com Simas. Além das duas faixas, esse EP trazia versões da dupla para as canções “Cores”, de Lorena Chaves, e “Tenteentender”, da banda Pouca Vogal, formada por Humberto Gessinger e DucaLeindecker.

Até o momento em que esse texto que você lê foi escrito, os vídeos postados por Anavitória no YouTube já somam mais de 140 milhões de visitas. E a página da dupla no Facebookjá ultrapassou os 700 mil seguidores.

O EP do ano passado também foi bem: chegou a constar entre os 20 álbuns mais vendido do Brasil no iTunes e a atingir o segundo lugar entre as mais virais do Spotify.

Os vídeos feitos para as canções explodiram. Lançado na página “Brasileiríssimos” do Facebook, “Singular” deu início ao processo todo e já estourou os cinco milhões de visualizações e os quase 67 mil compartilhamentos. Tornando o duo Anavitóriaa nova sensação da Música Brasileira!

SHOW “ANAVITÓRIA”

Dia 10 de dezembro

Domingo, às 19 horas

Local: Palácio Popular da Cultura

Valores dos ingressos:

Setor B - R$ 150,00 / meia R$ 75,00

Setor A / C / E - R$ 120,00 / meia R$ 60,00

Sewtor D / F - R$ 100,00 / meia R$ 50,00

Onde comprar:

Stando sno Shopping Campo Grande - 2º Piso, perto da Riachuelo / Info: (067) 3326 – 0105

Pela internet: www.pedrosilvapromocoes.com.br

Classsificação: LIVRE.

Produção local: Jamelão e Pedro Silva Promoções