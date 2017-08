Nova linha BMW Kids tem diversos produtos para os pequenos fãs da marca

A partir de agora os pais tem um motivo a mais para levar seus filhos às concessionárias BMW: acaba de chegar à rede a Coleção de Lifestyle BMW Kids, composta por diversos produtos desenvolvidos para emocionar os pequenos fãs da marca, de diferentes faixas etárias. No Brasil, a Coleção é certificada pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

"Estamos muito entusiasmados e com uma grande expectativa diante do lançamento da nova Coleção de Lifestyle BMW Kids na rede de concessionárias autorizadas, pois elas falam direto com a emoção e a aspiração desde os pequenos fãs da marca", destaca Antonino Gomes de Sá, diretor de Pós-Vendas das marcas BMW e MINI.

A linha Baby Racer, por exemplo, é formada por diferentes modelos de esportivos, inspirados em automóveis reais. Indicados para crianças de 1 a 3 anos, os carrinhos são fabricados na Alemanha em plástico resistente e não tóxico, vem com volante de fácil dirigibilidade, logo da BMW, buzina, pneus de borracha macios e projetados para minimizar o ruído, além de oferecer máximo conforto. Eles são disponibilizados nas cores: preto com laranja, azul turquesa com caramelo e branco com rosa, e têm preço sugerido de R$ 999. E se o tráfego dos carrinhos estiver intenso dentro de casa, um semáforo infantil, com preço sugerido de R$ 174, pode ajudar a organizar o vai-e-vem, ao mesmo tempo em que ajuda os pequenos a aprender as regras de trânsito.

Há ainda quebra-cabeças de diversos estilos e formatos. Inspirados no BMW Z4 Coupé, os puzzles 3D, por exemplo, vêm em escala de tamanho 1:32 e tem preço sugerido de R$ 165. Já o BMW Puzzle traz a imagem de um BMW M4 Cabrio dividida em 500 peças e tem preço sugerido de R$ 142. O BMW Jogo da Memória, por sua vez, traz 40 cartas com imagens de modelos da marca bávara guardadas em uma embalagem com a aparência de uma pilha de pneus. Preço sugerido: 106.

Os produtos da Coleção BMW Kids são comercializados exclusivamente nas concessionárias autorizadas.

