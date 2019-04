Nova atração em Campo Grande traz espírito olímpico em diversão para a criançada

As crianças poderão se aventurar nos desafios do giro radical, um inflável inédito no Brasil, onde terão que ajudar o esquilo a escapar dos obstáculos - Foto: Divulgação

Um circuito de atividades que vai garantir a diversão das crianças. Essa é a definição do “Olimpíadas Kids”, nova atração do Shopping Campo Grande que começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira (29), na Praça Central, para idades de 1 a 10 anos. Entre as brincadeiras, estão: parede de escalada, mega trampolim, super inflável com corrida de obstáculos, circuito de habilidades ninja kids, tombo legal, tiro ao alvo e corrida de saco. Tudo isso dentro de um espírito olímpico que promete contagiar a garotada.

De acordo com os organizadores, o Olimpíadas Kids será um espaço onde as crianças serão estimuladas a competição esportiva saudável e interação social, também podendo se aventurar nos mais variados circuitos de atividades. A ideia é unir os participantes em um momento de muita alegria e brincadeiras, com clima digno do monte Olimpo Grego, onde o respeito ao próximo, a interação social e bem estar são prioridades.

A líder de marketing do Shopping Campo Grande, Maria Eduarda Delgado, avalia as atividades como mais uma opção para pais e mães proporcionarem a seus filhos um momento diferente. “Esperamos que o público infantil possa se divertir à vontade, entendendo o esporte e a competição como algo construtivo. Nosso objetivo é sempre oferecer momentos de lazer e interatividade por meio de uma programação alegre e descontraída ”, destaca.

As crianças poderão se aventurar nos desafios do giro radical, um inflável inédito no Brasil, onde terão que ajudar o esquilo a escapar dos obstáculos. No Ninja Kids, o desafio é completar o circuito usando suas habilidades de ninja para não cair no mar de bolinhas. A diversão continua no mega trampolim, um conjunto de 5 camas elásticas gigantes com cestas de basquete.

E para um lazer mais tranquilo, a atração conta com uma cama elástica tradicional. Os pequenos poderão, ainda, treinar a pontaria com arco e flecha no arco play, sendo desafiados a acertar bolinhas flutuantes, além de competir com os amigos quem chega primeiro na corrida do saco. Todas as brincadeiras serão acompanhadas por monitoras especializadas para garantir a segurança do público.

Serviço: Olimpíadas Kids

Data: 29/04 à 10/06

Valor: 20,00 a cada 15 minutos. A cada minuto adicional, será acrescentado R$1,00

Público: Crianças de 1 a 10 anos

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande