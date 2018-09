No Sesc Infantil, criançada tem oficina de pintura inspirada em Portinari e cineminha

A atividade terá como ponto de partida a obra “Frevo” por meio de experiências em desenho, projeções, sons e pintura sobre tela. - Divulgação

A programação infantil do Sesc Cultura para este sábado, 29, traz arte e aprendizado, tudo gratuitamente. Às 15 horas haverá a oficina “Pintores que pintaram a dança”, inspirada em Candido Portinari. Podem participar da atividade crianças a partir de 04 anos, acompanhadas de seus responsáveis.



A atividade terá como ponto de partida a obra “Frevo” por meio de experiências em desenho, projeções, sons e pintura sobre tela. É preciso levar o material: 1 tela aprox. 30 x 40 cm; 1 caixa de tinta guache; 1 lápis comum para desenho; 2 pedaços de papel colorido; 1 cola branca; 1 borracha; 1 pincel nº4 e 1 pincel nº10.



Depois, às 16h30, tem “Oficina de dança contemporânea para crianças” e encerrando o sábado infantil a Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada” exibe os curtas Ormie, Rodas, band-aids e pirutos, Kostya, Lumi, Aula de natação, Corrida, Grande prêmio e O príncipe rato.



Corumbá – No Sesc Corumbá, a Mostra exibe no dia 27, quinta-feira, às 17 horas “Wickie e o Tesouro dos Deuses”; na sexta, 28, às 18 horas, terá “Fimfarum: A Terceira é a Melhor” e no sábado, 29, às 18 horas, haverá reprise de “Wickie e o Tesouro dos Deuses”. Na Escola Gabriel Vandoni de Barros, a sessão de “Fimfarum: A Terceira é a Melhor” será no dia 28, com sessões às 13h30. Já na Escola 02 de setembro a exibição será às 15h30.



Esta é a segunda edição da mostra, fruto de parceria entre o Sesc e a Nueva Miranda, uma associação civil argentina sem fins lucrativos, especializada em cultura e comunicação, mostra de cinema infanto-juvenil que acontece em mais de 16 países. São curtas e longas-metragens para crianças e adolescentes se divertirem e propõe ampla reflexão sobre os temas que circundam nessa fase, alinhada a uma realidade em que o uso de aparelhos tecnológicos de ponta é cada vez mais presente na vida dos jovens.



