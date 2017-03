No Sesc, criançada tem oficina artística, contação de história e cinema de graça

Em Corumbá, a diversão começa já na quinta-feira, 30, às 17 horas com exibição de “Asterix e o domínio dos Deuses”. O imperador romano, Júlio César, sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Até que, um dia, ele resolve mudar de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer os prazeres da civilização aos gauleses. O filme é reprisado no sábado, 01 de abril, às 17 horas.



Ainda no sábado, às 18h30, a meninada escutará a contação de histórias “As bruxices de Lililde”, de Ronald Claver. Lililde é uma maga festeira e dar uma festa para o sr. Bruxo-mor Vassourão. Lililde não gosta de fadas-madrinha e proíbe que elas entrem na sua festa. Será que Lililde ganha essa parada?



Morada dos Baís – Na Capital, a programação se concentra no sábado e começa às 15 horas, com a oficina de arte brasileira, desta vez inspirada nas obras de Candido Portinari.



Para participar é preciso ter pelo menos 06 anos de idade, estar com os responsáveis e levar o material necessário: 1 tela 30 x 40cm; 1 caixa de tinta guache; 1 lápis comum para desenho; 1 pincel chato nº 20 e 1 pincel redondo nº 2.



As pinturas de Candido Portinari retratam cenas e personagens bem brasileiros de sua época: meninos soltando pipa, jogando futebol ou brincando com pião, trabalhadores do campo, operários e festas populares. Também pintou retratos de personalidades brasileiras importantes, como os escritores Vinicius de Moraes, Monteiro Lobato e Mário de Andrade. Além de pintar quadros, o artista fez diversos murais em prédios públicos e privados. Seu trabalho foi mostrado por todo o Brasil e no mundo, como o grande painel chamado Guerra e paz, que desde 1956 foi pendurado na sede da ONU, em Nova York.



Depois da oficina, às 16h, é hora de ouvir historinha com Ciro Ferreira e para encerrar o circuito, o Cine Clubinho exibe às 17 horas “O Mundo dos Pequeninos”. Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty (Saoirse Ronan) vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros - e grandes - donos da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos os cuidados possíveis para evitar de serem vistos. Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na casa, a pequenina Arietty acredita que poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença dos tamanhos.

Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site www.sescms.com.br

