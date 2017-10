No Sesc, criançada aprende arte, escuta historinhas e tem cineminha de graça

Para participar é preciso ter pelo menos 06 anos de idade e estar acompanhado dos pais ou responsáveis. - Divulgação

O Sesc leva diversão e aprendizado para o público infantil todas as semanas em uma programação inteiramente gratuita. No Sesc Morada dos Baís, as ações são sempre aos sábados. No próximo, 21 de outubro, começa às 15 horas com o Ateliê das Crianças, conduzido por Pedro Maia e Tamara Prantl Ribeiro.



Para participar é preciso ter pelo menos 06 anos de idade e estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Também é preciso levar o material, desta vez um lápis grafite comum, uma borracha, um apontador e tinta acrílica azul, vermelha e amarela (uma de cada).



Depois, às 17 horas, terá o Cineclubinho, que exibe “O mundo dos pequeninos”. Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty (Saoirse Ronan) vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros - e grandes - donos da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos os cuidados possíveis para evitar de serem vistos. Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na casa, a pequenina Arietty acredita que poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença dos tamanhos.



Corumbá – No Sesc Corumbá, o Cine Clubinho tem sessão já na quinta-feira, dia 19 e reexibe “O Mundo dos Pequeninos” no sábado, 21, às 18 horas em uma sessão a céu aberto.



Às 19 horas, a contação do clássico “O pequeno príncipe”, de Antoine Saint-Exupery. A historinha que encantou o mundo é sobre um piloto isolado no deserto do Saara acorda e se depara com um garotinho loiro dizendo - Por favor, desenhe uma ovelha para mim. Ele diz ter vindo de um pequeno planeta distante. E ali, na convivência com o piloto perdido, os dois repensam os seus valores e encontram o sentido da vida. O piloto se dá conta de que, quando a realidade parece inexplicável, não há outra escolha a não ser sucumbir a seus mistérios.



Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms