No ritmo do carnaval, praça Bolívia realiza primeira edição do ano

Em pleno clima carnavalesco, a Praça Bolívia realiza a primeira edição de 2018 no próximo domingo, 11, a partir das 9h, com atrações musicais, comidas típicas, artesanato e muita dança. A entrada é gratuita e aos que quiserem podem ir fantasiados, para entrar no ritmo da festa.

O domingo cultural receberá o Grupo Coxa Bamba, com influências da música cubana, o Grupo de Projeção Multicultural, para dançar o Humahuaqueño (Carnavalito), Alexandre Kenji com músicas autorais e covers de MPB, Grupo Guavira com o espetáculo “Concursos de Talentos para Bonecos”, Sama Ariana e a dança do ventre, além do músico Zé Geral. A Praça também conta com mais de 100 artesãos e muitas barracas com comidas típicas.

A Praça Bolívia foi inaugurada em 2005, espaço cedido pela Prefeitura de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, graças à iniciativa de residentes bolivianos e do grupo musical Masis-Brasil, apoiados pelo então cônsul boliviano Antonio Mariaca. Desde então esse evento cultural congrega diferentes representações folclóricas e artísticas da cidade. Nesse contexto surgiu o Grupo de Dança Folclórico Boliviano T’ikay, que traduz no significado do seu nome, o florescer da linguagem artística que expressa a cultura boliviana na sua riqueza e diversidade.

A Praça fica localizada no bairro Santa Fé, na Rua das Garças com a Barão da Torre.