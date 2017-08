No penúltimo dia na Capital, Parque Encantado recebeu crianças da AACC

Em seu penúltimo dia na Capital, o Parque Encantado do Shopping Campo Grande recebeu uma visita pra lá de especial, na tarde desta terça-feira (29). As crianças atendidas pela AACC - Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, acompanhadas de seus responsáveis, visitaram o local e participaram de diversas atividades, onde diversão foi a palavra de ordem. O objetivo da visita foi o de levar um momento descontraído aos pacientes, proporcionando leveza e bem-estar.

Entre as opções de diversão para a garotada, estão a roda gigante estilizada, o trenzinho fantasma, carrossel e labirinto encantado. As crianças da instituição puderam se divertir em um espaço seguro, com as mesmas atrações que os mais completos parques infantis oferecem.

Para Claudia Pinho, psicóloga da instituição, eventos como esse são fundamentais para as crianças atendidas pela AACC, pois auxiliam, até mesmo, no processo de cura, por melhorar a autoestima e desenvolver o lado divertido da infância. “É sempre importante lembrar que as crianças podem sim brincar, embora passem por tantos procedimentos invasivos, por conta da doença. Por isso sempre buscamos estratégias para manter a melhor qualidade de vida possível durante todo o tratamento”, ressalta.

A psicóloga também menciona a importância do trabalho humanizado feito com auxílio do projeto “Doutores Palhaço”, que leva alegria e descontração às crianças em diversos hospitais do Estado. “Isso possibilita perspectiva de mudança e encoraja as crianças a serem agentes ativos no caminho da cura, gerando expectativa de futuro em cada paciente”.

Os interessados em ajudar a instituição, podem fazer doações espontâneas na própria recepção da AACC-MS, pelo site ou por meio de telemarketing/mensageiro. A Associação também recebe doações de alimentos e itens como roupas, calçados, artigos de higiene pessoal e material de limpeza. O endereço para entrega das doações é Av. Ernesto Geisel, 3475, em Campo Grande.

Serviço - Parque Encantado

O Parque Encantado do Shopping do Campo Grande encerra suas atividades nesta quarta-feira (30). Para que não conheceu as atrações, ainda dá tempo. Os valores dos ingressos variam conforme o brinquedo escolhido:

Roda Gigante: R$10 (adultos ou crianças). Duração: 05 minutos.

Piscina de Bolinhas: R$10 reais para 20 minutos.

Trenzinho: R$10 (adultos ou crianças). Duração: 03 minutos.

Carrossel: R$ 10 reais. Duração: 3 minutos.

Gira-gira: R$ 2 reais. Duração: 2 minutos.

Labirinto: gratuito

Combo: 1 ingresso roda-gigante, 1 trenzinho, 1 piscina, 1 carrossel = R$ 30,00

Crianças até 3 anos têm direito a acompanhante gratuito.

*Na compra de qualquer ingresso, ganhe 01 ingresso para o gira-gira.

