Tour guiado no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, é atração para turistas no Carnaval

Mike Leinbach, ex-diretor de lançamento da Nasa, já deu sinal verde para quase 40 missões espaciais. Os turistas que estiverem na região do Kennedy Space Center durante o feriado de Carnaval podem conhece-lo pessoalmente. Mais do que isso, Mike vai oferecer um tour guiado por ele pelo Complexo de Lançamentos 39, de onde partem os foguetes de Cabo Canaveral, base da NASA na Flórida. A programação acontece no dia 2 de Março de 2017, às 14 horas.

A cada missão que dirigia, Mike era o responsável por todo o planejamento e execução dos lançamentos, incluindo a contagem regressiva. Com essa companhia especializada seu passeio vai ser ainda mais divertido e instrutivo, incluindo: um traslado exclusivo de ônibus para o Complexo de Lançamento 39, uma visita ao Centro de Controle de Lançamentos e muitas atividades ‘por trás das cenas’ da corrida espacial, tudo dirigido e narrado por Leinbach.

O passeio começa com um tour de ônibus pelo Kennedy Space Center, onde o ex-diretor vai contar um pouco sobre a história do Centro, seguem para o Complexo de Lançamentos 39, incluindo as plataformas de lançamento 39A e 39B; de onde partiram todas as missões Apollo.

No Centro de Controle de Lançamento aprende-se mais sobre os procedimentos e comandos dos lançamentos, no próprio local onde foram comandadas os 21 últimos foguetes da NASA e ainda é possível fazer uma foto com Mike Leinbach na cadeira do diretor de lançamento. O passeio termina com uma Visita ao Centro Apollo/ Saturn V, a casa de um dos três foguetes restantes do projeto Saturno.

Duração do tour: 2,5 horas

Valor: a partir de US$ 149 por adulto, mais impostos e US$ 139 para crianças com idade entre 3 e 11 anos, mais impostos.

Sobre o Kennedy Space Center Vistor Complex

Mais interativo do que um museu, mais inspirador do que um centro científico e mais autêntico e educativo do que um parque temático, o Kennedy Space Center Visitor Complex oferece uma mistura de simuladores emocionantes, atrações de tirar o fôlego, passeios por trás das cenas, exposições interativas, a oportunidade de assistir ao lançamento de um foguete muito mais. Um destino de férias como nenhum outro lugar na Terra, Kennedy Space Center Visitor Complex traz à tona a história épica do programa espacial dos EUA. O Centro oferece um dia inteiro de surpresas e emoção para toda a família. As atrações inesquecíveis incluem o Space Shuttle Atlantis, com direito ao Shuttle Launch Experience ®; visita ao Centro Saturn Apollo V, com um foguete real; filmes espaciais em 3D, incluindo "IMAX® A Beautiful Planet" e "Journey to Space 3D"; além do incrível Encontro Astronauta, programa diário onde os turistas se encontram com um veterano astronauta da NASA; Journey To Mars: Explorers Wanted; Jardim de foguetes; e muitas outras atrações interativas

Veja Também

Comentários