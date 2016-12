No feriado, Shopping tem estacionamento gratuito

Saiba Mais FIM DE ANO Veja como será o funcionamento do comércio no Centro e shoppings

Quem quer fugir da cozinha no primeiro dia de 2017, tem opções diferenciadas, tanto em alimentação, quanto em entretenimento, já que no domingo, a Praça de Alimentação do Bosque dos Ipês e as opções de lazer, funcionam em horários especiais.

No último dia do ano, todo o Shopping funciona das 10h às 18h. Já no dia 01 de janeiro, a Praça de Alimentação funciona normalmente, das 10h às 22h, na UCI Cinemas a primeira sessão é às 14h e a última, às 22h10. As demais opções de Lazer, funcionam a partir das 12h.

E, para completar o passeio e prestigiar quem visitar o Shopping no dia 1 de janeiro, os clientes poderão aproveitar a promoção “Alimentação ou Lazer = Estacionamento Grátis”. Para participar, basta acumular notas fiscais e comprovantes de consumos a partir de R$ 20 na Praça de Alimentação ou qualquer valor em uma das diversas opções de lazer, para validação no guichê do estacionamento.

Diversão para a família toda

As opções de lazer são para todas as idades! Para os adultos e para as crianças, além do arco e flecha dos Arqueiros, tem a Pista de Patinação no Gelo. É possível, também, visitar a Vila do Chaves e ver de pertinho o cenário da vila mais querida do Brasil e ainda curtir uma das estreias na UCI Cinemas. Dentre os filmes em destaque estão Rogue One – Uma História Star Wars e Minha Mãe é uma Peça 2.

Para os pequenos há outras opções, como o trenzinho que circula pela decoração de Natal, o Radical Hover – Skate do futuro, Play Games e os bichinhos motorizados mais amados pelas crianças, no quiosque do Kid + Ride.

Aproveite todas as opções para viver momentos de lazer e tranquilidade, sem deixar ninguém para trás, afinal o Bosque dos Ipês o é o primeiro Shopping Pet Friendly do Estado e conta, ainda, com um espaço especial próximo à Praça de Alimentação para quem quer passear e comer com seu melhor amigo!

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.

Horários de funcionamento neste fim de ano:

Dia 31/12/2016 – todas as lojas abertas das 10h às 18h;

Dia 01/01/2017 - alimentação das 10h às 22h, lazer a partir de 12h, lojas fechadas.

Nas demais datas o horário de funcionamento segue normalmente das 10h às 22h.

Veja Também

Comentários