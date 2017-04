No dia das mães, O Boticário convida os filhos a declararem todo o seu amor por elas

Neste Dia das Mães, O Boticário convida os filhos a declararem o amor pelas suas mães. Líder em perfumaria do Brasil, a marca quer incentivar as pessoas a aproveitarem a comemoração e dizer “eu te amo”, acompanhado de um carinho e um presente especial. Por isso, preparou diversos presentes, com opções para todos os gostos e bolsos.

As opções de kit presentes criados especialmente para a data já estão nas lojas de todo o Brasil. A marca traz, ainda, como opção para as mães, dois recentes lançamentos de grande sucesso: My Lily, um elegante e inovador floral verde que traz a flor de Narciso, e Glamour Love Me, fragrância nude que traduz a delicadeza das pétalas de rosa e a cremosidade da baunilha para revelar a sensualidade natural que há na pele de toda mulher.

Os kits exclusivos são oferecidos em diversas faixas de preços que vão de R$ 34,90 até R$ 249,00. Além dos produtos, nécessaires e frasqueiras complementam os presentes.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

