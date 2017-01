Nizan Guanaes é entrevistado por programa que já teve como âncora João Dória

Segundo o site Propmark, o entrevistado de sábado, (7) do programa Show Business é o sócio-fundador do ABC, o publicitário Nizan Guanaes. Na entrevista, ele fez críticas à comunicação do governo Michel Temer e ao poder do Google e do Facebook, bem como à Operação Lava Jato. Nizan foi entrevistado por Sonia Racy, que substituiu João Doria (prefeito eleito de São Paulo) na condução do talk-show. A entrevista está programada para ir ao ar no próximo sábado (7), na Band, às 01h30 (horário de MS).

