Nike decide investir no Carnaval

A empresa de artigos esportivos Nike decidiu se aproximar do Carnaval, sobretudo o do Rio de Janeiro. A empresa norte-americana vai lançar uma campanha só com passistas e rainhas de bateria.

De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, publicada nesta segunda-feira (9) no jornal O Globo, Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, será uma das musas confirmadas na peça publicitária da Nike.

O Carnaval do Rio de Janeiro envolve muitas empresas do setor público e privado e movimenta milhões de reais.

