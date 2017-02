Neto de Sílvio Santos se apresenta domingo no Camarote Guanabara, no Rio

Tiago Abravanel preparou um show especial para sua apresentação no Camarote do Supermercado Guanabara na Sapucaí. O artista marcará presença no espaço no dia 26 de fevereiro, domingo, e promete não deixar ninguém parado.

Entre as músicas, estão as clássicas do carnaval baiano como “Levada Louca”, “Tchan no Havaí” e “Base do Beijo”, mas também haverá espaço para hits como “Bang”, “Sonífera Ilha” e “Saideira”.

“Gosto demais do Carnaval como um todo. Quero estar em todos os lugares e poder levar alegria para os blocos e camarotes dos quais eu participo. Será uma festa linda”, conta o cantor que para encarar a maratona de shows, passou uns dias em um spa, logo depois da virada do ano, para fazer um regime de proteínas.

Artistas confirmados no Camarote:

Ivete Sangalo, Tiago Abravanel, Anitta, Chiclete com Banana, Thiaguinho, Capital Inicial, Jota Quest, Preta Gil, Michel Teló, Latino, Nego do Borel e o DJ Jesus Luz.

