Netflix anuncia nova série brasileira: a comédia ‘Samantha’

Durante evento com o CEO e co-fundador da Netflix, Reed Hastings, em São Paulo, a empresa anunciou a produção de uma nova série original brasileira. Samantha é uma comédia que conta a história de uma jovem que casa com um ex jogador de futebol que passou 10 anos na prisão. “É uma série que vai espalhar a cultura brasileira pelo mundo”, descreve.

A série será produzida pela Losbragas, produtora da atriz Alice Braga, mas ainda não tem previsão de lançamento ou qualquer decisão sobre elenco e direção.

Sobre telenovelas, o maior produto audiovisual brasileiro, Hastings indicou que a Netflix não é inicialmente contrária à ideia de investir no gênero. “A Globo é muito boa nisso. Nós tentamos fazer coisas novas, queremos originalidade e não uma cópia. Só faríamos se tivesse uma nova abordagem”, explica.

Quando questionado se a empresa pretendia fazer negócios com as redes de TV aberta brasileiras, Hastings disse que “não comentaria sobre o assunto”. Porém, uma assessora do executivo informou aos jornalistas presentes no evento complementou que a Netflix está trabalhando com “licenciamento de produções da Bandeirantes, SBT e Rede TV”.

Além de Samantha, em 2016 a Netflix lançou a primeira temporada de 3% — que já foi renovada para a segunda. “3% é muito popular no Brasil, o que era esperado. Mas também faz muito sucesso nos Estados Unidos e Europa, por ser muito humana. Vamos produzir mais e mais conteúdo no Brasil”, diz Hastings.

No ano passado, o serviço de streaming também anunciou que está produzindo em uma série sobre a Operação Lava Jato com direção de José Padilha, que já trabalhou com a empresa em Narcos. “Eu acho que ela vai ser um pouco controversa. Ainda não tenho informações específicas da produção, pois ainda estamos escrevendo”, completa Hastings.

