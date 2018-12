Natal no Bosque dos Ipês tem parque de diversões e sorteio de sala decorada

Nos dias 20 a 23 de dezembro, as lojas do Shopping abrem em horário normal. - Divulgação

Faltam poucos dias para o Natal, e nada melhor do que fazer compras é se divertir com a família. Pensando nisso, o Shopping Bosque dos Ipês oferece diversas opções de presentes e entretenimento, sorteio de sala decorada no valor de R$ 50 mil, parque de diversões para o público aproveitar o período de agitação que antecipa o Natal.

Para participar da campanha promocional “Natal com Estilo”, que sorteará uma sala de estar decorada pelas arquitetas Letícia Fornari e Christine Zeni participantes da 5º Edição da CASACOR MS 2018 no valor de R$ 50 mil. De segunda a sexta-feira o cliente receberá cupons em dobro, aumentando a chance de ganhar. O término da campanha é no dia 13 de janeiro e o sorteio no dia 14 de janeiro. O balcão de troca está localizado ao lado das lojas TNG e BLM no 1º piso.

E para deixar as compras ainda mais empolgantes, as crianças podem se divertir no Vitinho Park, que estenderá o horário nos dias 21, 22 e 23 de dezembro até às 23h, na véspera de Natal, dia 24 a atração funciona das 14h às 19h e dia 25 no Natal o parque fica fechado. O Vitinho Park tem 17 brinquedos, entre eles: infantis, para toda a família e os radicais para os aventureiros. Há vários clássicos no parque, como: Montanha Russa, Kamikaze, Crazy Dance, Carrossel, Bate-Bate e pela primeira vez em Campo Grande, o brinquedo Radical Extreme. A atração fica no estacionamento (acesso A) do Shopping.

O Vale Nevado é outra opção de brincadeira no Bosque com escorregador, piscina de bolinhas e circuito de obstáculos. O espaço temático está localizado na Praça Central, no 1º piso. O Papai Noel também está aguardando a criançada para tirar foto em frente à loja Renner, no 1º piso.

Nos dias 20 a 23 de dezembro, as lojas do Shopping abrem em horário normal. No dia 24, véspera de Natal, as lojas abrirão das 10h às 19h e no dia 25 as lojas de alimentação e entretenimento de 12h às 20h.