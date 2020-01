Nas férias, garotada aprende a fazer biscoitos e bolinhos em oficinas gratuitas

As receitas serão ensinadas e preparadas com ingredientes selecionados e mais saudáveis - Foto: Divulgação/Assessoria

De forma saborosa e divertida, o universo dos dinossauros vai dominar o Clube Gourmet do Shopping Campo Grande no mês de janeiro. Haverá um cronograma especial com oficinas culinárias gratuitas para crianças de 4 a 12 anos, que poderão aprender a preparar receitas gostosas, criativas e saudáveis, e ainda terão a oportunidade de provar cada receita desenvolvida. As atividades serão ministradas de 21 a 29 de janeiro, sempre às 16h e 18h, com 20 vagas disponíveis para cada turma.

As brincadeiras culinárias serão ministradas pela chef Ana Oliveira, formada em Gastronomia e especialista em alimentação saudável. A garotada irá aprender a fazer bolinhos vulcão e biscoitos que lembram o mundo dos dinossauros. O objetivo é proporcionar atividades que gerem interação e aprendizado.

As receitas serão ensinadas e preparadas com ingredientes selecionados e mais saudáveis, provando que é possível, sim, comer bem e cuidar da saúde ao mesmo tempo. “Será feito o uso de farinha de castanhas, rica em nutrientes e que auxilia o sistema digestivo, além de ser fonte de vitaminas e minerais como magnésio, fósforo e zinco. Também será usado o açúcar de coco e a manteiga Ghee, que é uma manteiga clarificada, dispensando qualquer tipo de gordura ruim”, explica Ana.

O estímulo a uma alimentação de qualidade vem acompanhado dos novos aprendizados e do ambiente de descobertas que serão explorados pelos pequenos ao longo de cada oficina. “Cozinhar proporciona essa sensação de afeto e família. E eles vão colocar a mão na massa mesmo. É muito legal ver as crianças encantadas, comendo alimentos que eles mesmos prepararam”, afirma.

Para a chef, é importante mostrar que as crianças podem sim comer biscoitos, bolos ou doces. A grande questão é lidar com as quantidades e ingredientes corretos. Ela explica que, priorizando alimentos naturais, é possível reduzir itens industrializados e valorizar os nutrientes e as vitaminas de cada receita. O resultado final, segundo a especialista, é surpreendente.

Para participar das oficinas, basta fazer a inscrição por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, que pode ser baixado via Google Play ou Apple Store. Outras informações podem ser obtidas via telefone pelo números (67) 3389-8008. As oficinas serão realizadas no Clube Gourmet, na área de expansão, 2º piso do Shopping Grande, ao lado da Camicado.

Confira a programação completa:

21/01 (terça-feira)

16h: biscoitos de dinossauros

18h: bolinhos vulcão

22/01 (quarta-feira)

16h: biscoitos de dinossauros

18h: bolinhos vulcão

28/01 (terça-feira)

16h: biscoitos de dinossauros

18h: bolinhos vulcão