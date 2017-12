Nas férias crianças têm opções de atividades divertidas e educativas com psicólogas

As atividades da oficina acontecem de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, na livraria Leparole - Divulgação

Com a chegada das férias, muitos pais buscam alternativas para entreter os filhos e com o objetivo de promover a criatividade, interatividade e estimular descobertas importantes para o processo de desenvolvimento que um grupo de psicólogas realiza entre os dias 8 e 26 de janeiro de 2018 a Oficina de Psicologia nas Férias, com atividades divertidas e educativas.

O objetivo da iniciativa é apoiar os processos intelectuais e emocionais de crianças entre 4 e 12 anos, de maneira lúdica e divertida. “A oficina apresentara atividades estruturadas de modo a permitir um tempo de divertimento e reflexão, onde as crianças serão auxiliadas à aprendizagem emocional e desenvolvimento pessoal”, esclarece a psicóloga Thamyres Ribeiro Pereira, uma das organizadoras da ação.

As atividades da oficina acontecem de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, na livraria Leparole onde as psicólogas acompanharão as crianças, desenvolvendo trabalho pautado em técnicas e teorias psicológicas. O espaço escolhido oferece ambiente apto, com temas como cultura, arte e sustentabilidade.

“A cada dia as crianças trabalharão uma temática diferente entre as brincadeiras e bate-papo, haverá ainda com a participação de outros profissionais e, de modo simples e divertido, as crianças terão contato com assuntos relacionados à consciência sócio-ambiental, formação de valores, hábitos sustentáveis, construção coletiva sobre alimentação, consciência corporal e manifestação de ideias e sentimentos”, explica a psicóloga.

Entre as atividades estão: “Hora da Jardinagem e da Alimentação”, onde os participantes conhecem a importância da valorização do meio ambiente e se identificam como parte integrante e agente de promoção do desenvolvimento sustentável, por meio de contato com plantas e áreas verdes que ajudam na formação de valores e hábitos saudáveis. Estimula ainda a construção coletiva do conhecimento sobre alimentação saudável.



Já na oficina “Mãozinhas que Produzem”, as crianças são estimuladas à motivação, persistência e a criatividade através da autonomia e da valorização pessoal diante dos objetos produzidos. Na oficina “Vamos Mexer”, através do seu próprio esquema corporal, permitir a compreensão da forma como a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar, por meio de brincadeiras e entretenimentos.

Na etapa “Estimulando a Imaginação”, os participantes são encorajados à manifestação de idéias e sentimentos através de brincadeiras que possibilitam o desenvolvimento da imaginação e do pensamento crítico, incentivando a compreensão do mundo a sua volta. Na “Roda de Conversa”, cada integrante se expressa através da narração das próprias vivências, trabalhando a escuta ativa, respeitando o espaço do outro, auxiliando para que se aprenda a observar, perguntar, levantar hipóteses através de assunto que surgem no universo infantil.

Além de Thamyres Ribeiro Pereira, a Oficina de Psicologia nas Férias é realizada pelas psicólogas Laynara Soares Vilagra, Ana Claudia Loureiro e Thalita Silvestre da Silva e Ana Claudia Loureiro, todas devidamente registradas no CRP (Conselho Regional de Psicologia).

São apoiadores da iniciativa: Leparole, Dika Comunicação, Boutique da Festa, CoffeeN’Cream, Livromat, Quintana Maior e Conservare.

As vagas são limitadas. Mais informações e inscrições pelo (67) 99250-5813/ 99226-0351/99270-2841/ 99189-6794.