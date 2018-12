Na última semana do ano, Sesc Morada dos Baís terá música andina, samba, pop e reggae

Para se despedir de 2018, o Sesc Morada convida a população a se vestir de branco para celebrar a última apresentação do ano, que acontecerá no sábado, 29 - Divulgação

A última semana musical do Sesc Morada dos Baís deste ano traz uma síntese do que a unidade levou ao público ao longo de 2018: música de qualidade com variedade de ritmos. As apresentações começam às 20 horas e a entrada é gratuita, sujeita à limitação do espaço, que é de 350 pessoas.

Na quarta-feira, 26, tem os ritmos da fronteira com os Muchileiros. A banda leva instrumentos que evocam as músicas do Paraguai, Argentina, Bolívia e região dos Andes, com várias vertentes do pop-rock em guarani, português, inglês e espanhol.



Quinta, 27, tem Sampri, com repertório amplo, incluindo músicas autorais, explorando o território do samba pulsante, marcado por versos fortes e ritmo quente. Gonzaguinha e a nova geração de sambistas é presença certa no setlist, que contará ainda com uma citação especial a novos baianos. A promessa é ninguém ficar parado.



Na sexta, 28, tem Four Sounds, levando no repertório desde clássicos da música internacional, MPB, Pop Rock e Rock Clássico.



Para se despedir de 2018, o Sesc Morada convida a população a se vestir de branco para celebrar a última apresentação do ano, que acontecerá no sábado, 29. Para animar essa noite especial a Banda Xapa preparou um passeio pela MPB, Pop Rock, Soul Music, composições próprias e muito reggae.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms