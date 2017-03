Na última semana de março, Cine Sesc exibe “Era uma vez Nova York”

Na última semana do mês o cinema do Sesc exibe na Morada dos Baís e no Sesc Corumbá o filme estadunidense “Era uma vez Nova York”. No Sesc Morada dos Baís será na terça-feira, 28, às 19 horas. No Sesc Corumbá na quinta-feira, 30, às 19h30 e no sábado, 01 de abril, às 15h30. As sessões são gratuitas.



Em 1921, as irmãs polonesas Magda (Angela Sarafyan) e Ewa Cybulski (Marion Cotillard) partem em direção a Nova Iorque, em busca de uma vida melhor. Mas, assim que chegam, Magda fica doente e Ewa, sem ter a quem recorrer, acaba nas mãos do cafetão Bruno (Joaquin Phoenix), que a explora em uma rede de prostituição. A chegada de Orlando (Jeremy Renner), mágico e primo de Bruno, mostra um novo amor e um novo caminho para Ewa, mas o ciúme do cafetão acaba provocando uma tragédia.



Com exibições temáticas todos os meses, o Cine Sesc leva ao público de Campo Grande e Corumbá títulos que estão fora do circuito comercial e que prometem aguçar o olhar dos amantes da sétima arte.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br

