Música ‘CrossFit’ do cantor Kleber Cavalheiro com a participação de Israel Novaes é sucesso em MS

O single disponível em todas as plataformas digitais e no seu canal do YouTube - Foto: Divulgação

O cantor Kleber Cavalheiro lançou em maio sua nova música de trabalho intitulado “CrossFit” com a participação de Israel Novaes. O single disponível em todas as plataformas digitais e no seu canal do YouTube, e está entre as músicas mais tocadas em Mato Grosso do Sul.

A composição é de Felipe Rodriguez e Gabriel Nog. A produção musical ficou a cargo de produtor renomado Jenner Melo. Essa é a nova aposta do cantor Kleber Cavalheiro, numa pegada mais Brega Funk.

Ouça ‘CrossFit’ a nova música de Kleber Cavalheiro: