Museum Selfie Day: Museus de SP participam da mobilização mundial nas mídias sociais

Museus do mundo todo e seus visitantes publicarão nas mídias sociais imagens criativas com a hashtag #MuseumSelfie / Divulgação

Que tal tirar uma selfie criativa em um museu e postar nas mídias sociais? Essa é a proposta do Museum Selfie Day, iniciativa que nasceu nas mídias sociais em 2014 e, pela quarta vez, reunirá museus e visitantes do mundo todo em torno da hashtag #MuseumSelfie. Em São Paulo, os 19 museus da Secretaria vão participar pela segunda vez da ação, uma oportunidade de divulgar as instituições nas redes sociais e mostrar ao público - principalmente aos jovens - que os museus são espaços divertidos, atraentes e conectados com as novas mídias.

"Os museus são instituições modernas ligadas ao tempo presente. Uma iniciativa dessa confirma a vocação dos museus de serem instituições que têm raízes e histórias, mas que estão antenadas com os tempos atuais. E são lugares de diversão também", explica o Secretário da Cultura, José Roberto Sadek.

Qualquer pessoa pode participar da campanha no dia 18/1, postando um autorretrato em um museu com a hashtag #MuseumSelfie. As instituições vão estimular os visitantes a fazer as suas fotos e também vão aproveitar para publicarselfies revelando curiosidades dos bastidores e brincadeiras relacionadas ao acervo. As fotos serão postadas no Facebook, Instagram e Twitter das instituições; já os perfis da Secretaria da Cultura (@culturasp) publicarão os destaques ao longo do dia.

Hoje em dia, as selfies fazem parte da experiência cultural de acesso e apropriação de espaços culturais como os museus, por isso, o Museum Selfie Day busca instigar o visitante nas produções das fotos e circular essas imagens nas redes sociais, com uma proposta mais ampla mostrando ações que não são vistas geralmente pelo grande público.

Confira abaixo a lista de museus da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e siga os perfis nas mídias sociais. Acompanhe as postagens ao longo do dia pesquisando por #MuseumSelfie.

Casa das Rosas

Casa Guilherme de Almeida

Estação Pinacoteca

Memorial da Resistência

Museu Afro Brasil

Museu Casa de Portinari - Brodowski

Museu Catavento

Museu da Arte Sacra

Museu da Casa Brasileira

Museu da Diversidade Sexual

Museu da Imagem e do Som – MIS

Museu da Imigração

Museu da Língua Portuguesa

Museu do Café - Santos

Museu do Futebol

Museu Felícia Leirner – Campos do Jordão

Museu Índia Vanuíre – Tupã

Paço das Artes

Pinacoteca do Estado

