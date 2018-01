Museu de Arte Contemporânea realiza oficinas de férias em janeiro

- Arquivo

O Museu de Arte Contemporânea (Marco), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), lançou a programação das já tradicionais Oficinas de Férias para crianças e adolescentes. Os cursos acontecem ao longo do mês de janeiro e envolvem diferentes formas de arte, aliando atividades lúdicas e pedagógicas.

Oficina de Stop Motion: O curso desenvolve conceitos sobre a técnica de animação com recursos da máquina fotográfica digital ou do computador. Utilizam-se modelos reais em diversos materiais, sendo os mais comuns a madeira e a massa de modelar.

No cinema o material utilizado tem de ser mais resistente e maleável, visto que os modelos precisam durar meses, pois para cada segundo de filme são necessários aproximadamente 24 quadros.

Serão apresentados no curso conceitos de Produção individual de pequenas animações em claymation e demais técnicas agregadas ao stop motion; produção de flipbook; construção de personagem para animação; ambiente e construção de cenário; técnicas alternativas.

As aulas serão oferecidas pelo professor Bruno Muniz Godoy de 22 a 26 de janeiro, das 14h às 17h. O valor é de R$ 130,00 e a faixa etária a partir de oito anos. Os materiais necessários são: câmera/celular/ tablet; caixa de palito de dente; massa de modelar Acrilex (não a soft); bloco de folhas sulfite; canetinhas coloridas; caixas de sapato; EVA colorido de no mínimo 4 cores; computador e software básico para edição de vídeo.

Curso de Mangá: Criação de personagens – Nesse módulo os alunos aprenderão a criar seu próprio personagem, tendo conhecimento das técnicas especificas que auxiliarão em sua construção, como: a face e seus componentes; proporção dos corpos (masculino, feminino e infantil); membros e suas articulações; efeitos de luz e sombra; vestimenta e drapeado; movimento corporal; construção de cenário. Os desenhos são finalizados em caneta nanquim ou hidrográfica.

As aulas serão oferecidas pelo professor Leonn Gondin de 22 a 26 de janeiro, das 14h às 17h. O valor é de R$ 150,00 e a faixa etária a partir de cinco anos. Serão oferecidas 15 vagas. Os materiais necessários são: papel sulfite A4, lápis ou grafite, borracha, caneta nanquim ou hidrográfica e lápis de cor.

Criar e Recriar Brincando: Tardes Lúdicas no Museu – A cada dia a oficina irá proporcionar tardes de fazeres artísticos embasados nas obras em exposição no Museu de Arte Contemporânea por meio de visitas guiadas e experimentações das técnicas utilizadas pelos artistas.

As tardes seguirão a mesma rotina todos os dias, para que as crianças possam compreender a estrutura das aulas brincadas. Serão executadas oficinas de assemblagem artística, pintura de retrato e autorretrato, fotografia digital, esculturas regionais com empapelamento e retratos do Brasil atual.

Os cursos são orientados por Neska Brasil e possuem 15 vagas. Acontecem de 22 a 26 de janeiro, das 14h às 16h e são voltados para crianças de seis a doze anos. O custo é de R$ 30,00 por criança ao dia ou R$ 120,00 pela semana completa.

Conheça mais detalhadamente as oficinas e os materiais necessários.

Conhecendo os Compositores Clássicos: Série de encontros onde crianças aprenderão a história de alguns dos maiores compositores da música por meio da leitura, brincadeiras musicais, audição e pintura. Ao ?nal da o?cina os trabalhos artísticos serão expostos no próprio Marco para que os pais e o público possam apreciar.

Os alunos primeiramente conhecerão a história da vida e as obras de cada compositor ao som de suas músicas. As histórias são baseadas na Coleção Folha Música Clássica para Crianças. A o?cina é dividida em três momentos: Escuta musical, deitados relaxadamente ou sentados; realização de jogos ou brincadeiras musicais relacionadas ao que escutaram; e retrato das experiências por meio da pintura e do desenho com a ajuda de um professor da área de artes plásticas. Ao final haverá uma exposição das obras artísticas para pais, familiares e públicos.

A oficina é realizada pela professora Andressa Chinzarian Miguel de 15 a 26 de janeiro (segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 11h) com 15 vagas. O investimento é de R$ 250,00, com material incluso. Abertura da Exposição prevista para o dia 27 de janeiro às 10 horas.