Museu da Imagem e do Som exibe clássicos de ficção científica nesta semana

"Metropolis" será exibido hoje (23) - Foto: Divulgação

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS – MS) traz a terceira edição da Mostra Sci-Fi com curadoria e mediação do produtor Daniel Rockenbach, autor do blog Sentinela Positrônica, e Ramiro Giroldo, professor da UFMS, produtor e roteirista na Astaroth Produções.

As exibições ocorrerão a partir de hoje até o dia 26 de abril, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Daniel Rockenbach já está em sua quinta mostra sobre o tema. Depois de apresentar filmes menos conhecidos do grande público e passar por diferentes fases da ficção científica no cinema, a ideia para essa edição é apresentar obras clássicas que consolidaram o gênero nas telas. “A expectativa é que além do público presente nas edições anteriores, mais pessoas compareçam para conhecer filmes que consideramos essenciais para o gênero”, pontua.

Para Ramiro Giroldo, especialista em literatura de ficção fantástica, “A mostra possibilita o conhecimento dos clássicos para compreensão dos fundamentos basilares da ficção científica.” O tradicional sorteio de livros acontecerá após os debates dos mediadores com o público. Todos os filmes exibidos têm censura mínima de 16 anos.

Programação – A ficção científica é uma das vertentes do gênero fantástico que traz uma visão especulativa da narrativa que pode se passar em um passado distante, no futuro ou em uma distopia a partir do presente. Para a 3ª Mostra Sci-Fi foram escolhidas produções de diferentes décadas que marcaram a estética e narrativa da ficção científica no cinema. Seguem abaixo os filmes selecionados e a data de exibição:

23/04 – Metropolis – 1927 – Dirigido por Fritz Lang – 153 min.

Metropolis é uma cidade dividida entre a classe trabalhadora e os planejadores. No longa, o filho do mestre da cidade se apaixona por uma profeta da classe trabalhadora que prevê a vinda de um salvador para mediar a diferença entre as classes. O clássico do cinema mudo é um dos marcos da ficção científica chegando a ter seu visual icônico refletido em C3PO de Star Wars e no clipe da música Radio Ga Ga da banda Queen.

24/04 – 2001: Uma Odisseia no Espaço – 1968 – Dirigido por Stanley Kubrick – 164 min.

Na aurora do homem, surge um monolito que afeta a evolução do homem-macaco. No futuro, outro artefato é encontrado na lua estabelecendo uma conexão entre passado e futuro. Quando o comandante Dave Bowman e outros astronautas são enviados para uma misteriosa missão para Júpiter, o computador da nave, Hal 9000, começa a operar de forma estranha, levando a um tenso confronto entre homem e máquina que resultará em uma viagem alucinante no espaço e no tempo. A trama construída por Kubrick com o autor Arthur C. Clarke baseada no conto “A Sentinela” tinha como objetivo retratar com realismo aquele que seria o encontro do homem com uma inteligência superior.

25/04 – Blade Runner: Caçador de Andróides – 1982 – Dirigido por Ridley Scott – 117 min.

No século 21, uma corporação desenvolve replicantes semelhantes aos seres humanos com capacidades aprimoradas para serem usados como escravos em colônias fora da Terra. Eles não podem retornar para a Terra sob pena de morte. Em 2019, um ex-policial é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles. Baseado no romance “Andróides Sonham com Ovelhas Elétricas” de Philip K. Dick, Blade Runner ganhou status de cult ao longo dos anos, ganhando uma sequência em 2017 dirigida por Denis Villeneuve.

26/04 – Alien: O Oitavo Passageiro – 1979 – Dirigido por Ridley Scott – 117 min.

Um rebocador espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de uma lua. Enquanto a equipe investiga a transmissão no local, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser. O que parecia ser um parasita se transforma em uma criatura terrível que sai do tripulante para se desenvolver e caçar os demais membros da tripulação. A criatura desenvolvida pelo artista H. R. Giger é uma das mais emblemáticas do cinema de ficção científica. A protagonista Ellen Ripley interpretada por Sigourney Weaver é uma das primeiras figuras femininas de destaque no cinema de ficção científica.

Serviço

Terceira Mostra Sci Fi no Museu de Imagem e do Som

Data: 23 a 26 de abril

Horário: A partir das 19h

Local: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559