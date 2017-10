Murilo Couto vem a Campo Grande dia 04 fazer “suas graças”

Fazendo Suas Graça, é um stand up no formato clássico, onde faz a plateia rir como se não houvesse o amanhã, abordando temas do cotidiano, filmes, e histórias de sua vida - Divulgação

Murilo Couto traz seu show “Fazendo suas Graças” pela primeira vez para Campo Grande no dia 04 de Novembro – Sábado – 21h no Teatro Glauce Rocha. Os ingresos custam R$ 80 inteira e R$ 40 meia, levando 1kg de alimento não perecível você terá direito a uma meia entrada. Compre meia nos postos autorizados e entregue a doação no Teatro.

Fazendo Suas Graça, é um stand up no formato clássico, onde faz a plateia rir como se não houvesse o amanhã, abordando temas do cotidiano, filmes, e histórias de sua vida. Além do Stand Up, Murilo Couto mostra porque é conhecido como o Eminem brasileiro ao improvisar rap e finalizar a apresentação alegrando a plateia com seus raps improvisados, experiências que deixariam Jay Z sem fôlego.

Murilo Couto é humorista e repórter do late show “The Noite com Danilo Gentili” (SBT) e se dedica a criar conteúdo para seu canal do YouTube, Murilo Couto. Além de ser integrante e fundador da Banda Renatinho e do primeiro grupo de comédia do Norte do Brasil, Em Pé na Rede.

O ator e comediante iniciou sua carreira no teatro em 2004, mas ficou conhecido em 2009 quando fez parte do elenco de “Malhação” (Globo). Pouco depois passou a integrar o elenco fixo do Comédia em Pé, o primeiro grupo de comédia Stand Up do Brasil.

Em 2016, ao lado de Tatá Werneck, Maurício Meirelles, Marco Gonçalves e Nil Agra, apresentou o programa de humor “Estranho Show de Renatinho” (Multishow). No fim do mesmo ano, MURILO disputou na Finlândia as etapas finais do prêmio “A Pessoa Mais Engraçada do Mundo”, promovido pelo clube de comédia americano Laugh Factory.

Recentemente seu primeiro show de Stand Up Comedy Eu, Eu Murilo estreou na Netflix. Ainda em 2017, Murilo pode ser visto nas séries “Drunk History” e “Entre Risos”, ambas no canal a cabo Comedy Central, e faz sua estreia no cinema nacional em “O Amor Dá Trabalho”, de Leandro Hassum.

Para 2018 Murilo já tem alguns projetos em andamento. Entre várias boas surpresas estão um disco de rap, a gravação de um novo espetáculo solo e uma série em parceira com a produtora Porta dos Fundos.

SERVIÇO:

Murilo Couto - "Fazendo Suas Graça"

DIA: 04 de Novembro - Sábado - 21h

LOCAL: Teatro Glauce Rocha

VALORES:

R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

CADEIRAS MARCADAS

POSTOS DE VENDA (Dinheiro e Débito):

- Sésamo Gelato e Café - R. Antônio Maria Coelho, 3.443 (entre Espírito Santo e Goiás)

- Mormaii - Shopping Campo Grande - 1° Piso

VENDAS ON LINE: www.ticketmais.com.br

PROMOÇÃO:

Levando 1kg de alimento não perecível você terá direito a uma meia entrada. Compre meia nos postos autorizados e entregue a doação no Teatro. (Válido somente para quem não tem direito a meia entrada)

RELAÇÃO MEIA ENTRADA:

- Estudantes (carteirinha, boleto e comprovante de matrícula - qualquer destes comprovantes), professores, idosos (à partir de 60 anos), deficientes físicos, doadores de sangue (apenas com carteirinha), assinantes do Jornal O Estado + 01 acompanhante e segurados Porto Seguro + 01 acompanhante.

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos - Menores de 14 anos só entram acompanhados de um parente maior de idade.

PRODUÇÃO LOCAL: Sparta Produções – Bruno Damus

Informações: Whatsapp (67) 9 8182-2227