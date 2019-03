Murilo Couto traz seu novo show de stand up para Capital

Murilo se considera o “maior humorista negro do Brasil” e ficou conhecido por ser polêmico, tendo causado confusão com diversas personalidades por conta de suas piadas pesadas e seus comentários ácidos sobre os acontecimentos da atualidade - Foto: Divulgação

O humorista Murilo Couto estará no próximo sábado (16) em Campo Grande para apresentar seu terceiro show de stand-up comedy, o “Ainda Não Tem Nome!”. Murilo se considera o “maior humorista negro do Brasil” e ficou conhecido por ser polêmico, tendo causado confusão com diversas personalidades por conta de suas piadas pesadas e seus comentários ácidos sobre os acontecimentos da atualidade, trazendo essas características para o seu show de humor.

Murilo iniciou sua carreira artística no teatro em 2004 se tornando um dos fundadores do “Em Pé na Rede”, primeiro grupo de stand-up comedy paraense, mas ficou nacionalmente conhecido quando participou da novela “Malhação”, da Rede Globo no ano de 2009.

Atualmente, o humorista é integrante do talk-show “The Noite”, do SBT.

Serviço:

Evento: Stand up de Murilo Couto - "Ainda Não Tem Nome!"

Data: 16 de Março - Sábado

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura

Mais informações e vendas: www.spartaproducoes.com.br ou pelo telefone 98182-2227