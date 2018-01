Munhoz e Mariano lançam EP em comemoração aos 10 anos de carreira

Para o projeto do EP, Munhoz e Mariano escolherem no repertório 5 músicas inéditas - Divulgação

Munhoz e Mariano completam uma década de estrada em 2018 e para dar início as comemorações dessa data tão importante a dupla lança nessa sexta feira, 19 de janeiro, o EP “Ensaio MeM 10 anos”. O projeto vem com músicas inéditas e como um aquecimento para o DVD de 10 anos de carreira, que será gravado ainda no primeiro semestre. A dupla divulgou no YouTube, na semana passada, duas faixas do novo EP, e mais três ao longo dessa semana, todas vem acompanhadas de videoclipe dirigido por Thiago Thesari e produzido por Itabagi Di Biase. A produção musical do “Ensaio MeM 10 anos” fica por conta de Jenner Melo.

Para o projeto do EP, Munhoz e Mariano escolherem no repertório 5 músicas inéditas, são elas: ‘Alphaville Alphavela’ (Montenegro, Henrique Casttro, Elvis Elan e Bruno Mandioca), ‘Boca Seca’ (Thiago e Samuel, Juan Marcus e Vinícius e Junior Pepato), ‘Como é Que Resiste’ (Elan Rúbio, Bruno Sucesso, Vinícius Romero e Marcello Henrique), ‘De Mim e do Cê’ (Guilherme Rosa, Ricco Montana, Robertinho e Cesar Zocante) e ‘Se Bobear Cê Já Me Ama’ (Thiago e Samuel, Junior Pepato e Elcio de Carvalho).

O EP “Ensaio MeM 10 anos” será distribuído pela ONErpm e poderá ser conferido na íntegra na sexta feira (19) através do link: www.youtube.com/MunhozEMariano2013. As músicas também estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir da data.