Série "The Umbrella Academy" já tem estréia programada

A série é baseada na HQ de Gerard Way e Gabriel Bá - Divulgação

Com seu primeiro trailer divulgado pela Netflix, a série The Umbrella Academy, que é baseada na HQ de Gerard Way e Gabriel Bá, tem estreia programada para dia 15 de fevereiro.

Produção conta a história de um grupo de jovens com superpoderes que nasceram de uma mulher que aparentemente não estava grávida e foram adotados pelo Sir Reginald Hargreeves, o dono da Umbrella Academy.

O grupo de combatentes do crime se reúne eventualmente quando surge uma ameaça.

Confira o trailer: