MS Saudável #EmCasa: desafio da Bexiga será atração de live infantil nesta quinta-feira

Os materiais utilizados serão bexiga/balão e caneta permanente. - (Foto: Divulgação/WhatMomsLove.com)

O período em casa durante a quarentena, para evitar o contágio do novo coronavírus, também pode render momentos de diversão e entretenimento para crianças, por meio de brincadeiras e atividades lúdico-recreativas. Pensando nisso, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) preparou para esta quinta-feira (16.07) o Desafio da Bexiga, que será lançado durante live às 15 horas.

As videoaulas ao vivo, que fazem parte do programa MS Saudável #EmCasa, estão sendo realizadas, desde o dia 7 de julho, por profissionais de Educação Física todas as terças e quintas-feiras, com dicas de atividades ao público infantojuvenil, na faixa etária de três a 14 anos. As transmissões acontecem na página oficial da Fundesporte no Facebook.

A aula desta quinta (16.07), voltada a crianças de nove a 14 anos, será ministrada pelo professor Fernando Quadros. Segundo ele, o objetivo do Desafio da Bexiga é “queimar” energia da criançada. “Essa atividade não deixa ninguém parado. A finalidade é manter o balão no ar. Parece simples, mas colocarei variações de dificuldades para ficar ainda mais divertido”. A brincadeira estimula a consciência corporal, noção de espaço, coordenação motora, agilidade e reflexo. Os materiais utilizados serão bexiga/balão e caneta permanente.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, acredita que as atividades lúdicas é uma oportunidade para unir pais, filhos e demais familiares durante o período de isolamento social. “A ideia é sempre divertir e entreter as crianças, fazendo com que elas se mantenham ativas mesmo dentro de casa. Convidamos também os pais, responsáveis e demais familiares para que participem e se divirtam com nossa série de lives. Sem contar que a supervisão de um adulto é fundamental”.

De acordo com a gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Esportivas da Fundesporte, Karina Pereira Quaini, as videoaulas foram planejadas para ser realizadas em qualquer espaço em casa. “As atividades servem para quem mora em casa, apartamento, para quem tem quintal, varanda. Pensamos, além disso, em famílias com muitas crianças, famílias pequenas e com filhos únicos”.

Vale destacar que as aulas às terças-feiras ficam por conta do professor Marcelo Simões, com dicas de atividades a crianças de três a oito anos de idade.