MPB folk dá tom no show acústico de Rubel na Capital

A primeira vez do cantor em Campo Grade será no dia 29 de julho, domingo, no auditório Manoel de Barros, Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo - Foto: Reprodução Facebook

Em seu primeiro show em Campo Grande, no dia 29, o cantor de Volta Redonda (RJ) Rubel apresenta de cara dois discos em única apresentação Com letras leves e acordes bem trabalhados, o cantor faz show em Campo Grande apresentando a voz e violão de seus dois discos, “Pearl” e “Casas”. A turnê - realizada pela própria equipe do cantor – deve passar por várias cidades do Brasil.

Depois de ganhar destaque nacional com o lançamento de seu clipe “Quando bate aquela saudade”, musica de seu primeiro disco “Pearl”, que também entrou como trilha sonora da minisérie da Globo “Onde nascem os fortes” o cantor de 27 anos é considerado uma das revelações da nova geração da MPB.

A primeira vez do cantor em Campo Grade será no dia 29 de julho, domingo, no auditório Manoel de Barros, Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Os ingressos estão à venda pelo link com direito a meia entrada também para quem levar 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento. A apresentação está prevista para as 20 horas.

Serviço:

Data: Domingo, 29 de Julho

Horário: 20h Local: Auditório Manoel de Barros (Centro de Convenções)

Censura: Livre