Moto Road recebe mais de 5 mil pessoas já no dia de abertura

O Moto Road 2017, que tem cinco dias de programação, começou ontem e seu primeiro dia já deu sinal do sucesso do evento Neste ano.

Em sua 19º edição, o Moto Road vai até domingo, e tem na programação, além de shows musicais, apresentações de esportes como o EnduroCross, manobras de motocicletas, campeonato de som e de carros rebaixados e show de Demolição de Carros.

Para o expositor Marcelo Pereira, proprietário da Tenda do Durão, que vende acessórios e roupas com temas motociclísticos, o primeiro dia de evento foi surpreendente. “Vim de Paranaíba e é a primeira vez que participo. Está show de bola, muito animado, com muita gente, bem organizado e com muitas atrações. No próximo dia o movimento só deve aumentar”, afirma.

Muita gente também compareceu com a família e amigos, aproveitando a oportunidade que existe dentro do Moto Road de ocupar espaços e festejar, fazendo até mesmo um churrasco, como fez a turma do Fura 300. Coordenados pelo Sandro Campos, dono da loja que tem o mesmo nome, mais de 40 amigos amantes das motos esportivas se reuniram e ocuparam um pavilhão. “Está bem movimentado, e não poderíamos deixar de prestigiar o Moto Road, que reúne motociclistas com muita organização e amizade”, diz.

Para a organização do evento, o primeiro dia atendeu às expectativas e foi um termômetro do que está por vir. “Véspera de feriado, recebemos mais de cinco mil pessoas e tudo transcorreu como sempre, sem nenhum problema. Desejamos que os motociclistas que ainda estão na estrada cheguem em segurança e a tradição continua, aguardamos todos para viver essa emoção “, declara o organizador do evento, José Lopes.

Hoje são as bandas locais Plebheus e Banda V8 que animam a noite com muito rock, além do campeonato e som e o início do desafio de Enduro Cross. Confira toda a programação e informações sobre ingressos no nosso site AQUI.

SERVIÇO - O Moto Road acontece até 10 de setembro no Parque Laucídio Coelho, na R. Pacífico Lopes Siqueira, 440. – Vila Carvalho.

