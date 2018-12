Morre, aos 63 anos, o líder da banda punk Buzzcocks

Pete Shelley, era vocalista, guitarrista e líder da banda punk inglesa Buzzcocks - Divulgação

O mundo dos ídolos punks sofreu uma forte baixa. Aos 63 anos de idade, Pete Shelley, vocalista, guitarrista e líder da banda punk inglesa Buzzcocks, morreu na quinta-feira, 6, na Estônia, onde ele morava. A causa de sua morte foi um ataque cardíaco fulminante, segundo informação confirmada na página oficial da banda no Facebook.

A nota da banda diz: "É com profunda tristeza que confirmamos a morte de Pete Shelley, um dos compositores mais influentes e prolíficos da Grã-Bretanha e co-fundador da seminal banda punk Buzzcocks. A música de Pete inspirou gerações de músicos em todo o mundo em uma carreira que se estendeu por cinco décadas tanto com a banda quanto como artista solo, e ele foi aclamado no mais elevado panteão da música pela indústria e por seus fãs."

Sob a influência dos Sex Pistols, os Buzzcocks surgiram para o mundo punk na segunda metade da década de 1970. Foram pioneiros do movimento musical em Manchester, na Inglaterra.

O grupo esteve na estrada de 1976 até 1981. Retomou a carreira anos depois, em 1989, e não parou mais.

Na primeira fase da banda, eles lançaram os álbuns Another Music in a Different Kitchen (1978), Love Bites (1978) A Different Kind of Tension (1979). Seu disco mais recente é The Way, lançado em 2014.

A importância está na definição do material genético de várias bandas punks, como o Teenage Fanclub. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.