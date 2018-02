Mônica Martelli apresenta “Minha Vida em Marte” em Campo Grande

É nas sessões de análise que ela narra e vivencia deliciosamente as alegrias e os muitos problemas do seu casamento - Foto: Pedro Silva Promoções



Depois de "Os Homens São de Marte… E é pra Lá que eu Vou", Mônica Martelli domina o palco com a continuação da comédia, intitulada de “Minha vida em Marte", onde a atriz fala da busca por felicidade na vida conjugal.

Em Campo Grande, o espetáculo estreia no dia 24 de março às 20h, com sessão também no dia 25, às 19h, no Palácio Popular da Cultura. Os ingressos já estão à venda, com valores entre R$ 50,00 e R$ 150,00, e a classificação é 14 anos.





Minha Vida em Marte é a continuação da saga de Fernanda, personagem que fez a fama de Mônica, inclusive, rendendo uma série no GNT.

Na sequência Minha vida em Marte, em formato de monólogo bem-humarado, Fernanda (Mônica Martelli) está de volta agora com 45 anos agora ela procura respostas para a sobrevivência conjugal, depois de 8 anos casada com Tom, e com uma filha de 5 anos. Na peça, a protagonista passa a se questionar na terapia de grupo. É nas sessões de análise que ela narra e vivencia deliciosamente as alegrias e os muitos problemas do seu casamento.



A montagem tem direção de Susana Garcia, irmã da atriz, que fez codireção do filme Os homens são de Marte..., que ganhará um segundo filme em breve.



Os ingressos estão à venda no Stand do Pedro Silva Promoções, no 2º Piso do Shopping Campo Grande, perto da Riachuelo ou comprar pela internet, no endereço www.pedrosilvapromocoes.com.br.



SERVIÇO

Dias 24 e 25 de Março / 18

Sábado às 21 horas e Domingo às 19 horas

Local: Palácio Popular da Cultura

Classificação: 14 ANOS

VALORES DE INGRESSOS:

SETOR B R$ 150,00 / meia R$ 75,00

SETORES A / C / E R$ 120,00 / meia R$ 60,00

SETORES D / F R$ 100,00 / meia R$ 50,00



ONDE COMPRAR:

• STAND PEDRO SILVA PROMOÇÕES: Shopping Campo Grande, 2º piso, em frente à Loja Riachuelo - Fone: 3326 – 0105

• PELO SITE: www.pedrosilvapromocoes.com.br