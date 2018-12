Mix de sons e nome peculiar guiam a nova turnê de Arnaldo Antunes

Com repertório que inclui samba e rock, Antunes deixa claro que o show não se trata de samba-rock mas sim de uma homenagem individual a cada ritmo - Divulgação

O conceito de diálogo entre rock e samba foi ampliado por Arnaldo Antunes no repertório da sua atual turnê. Além das canções do álbum, foram resgatados clássicos do rock como Fora de Si, Televisão e Essa Mulher.

Os sambas Alegria, Talismã, Só Solidão também dão as caras, ao lado de canções tradicionais de outros autores traduzidas de um gênero para o outro, como "A Razão Dá-se a Quem Tem", "Vou Festejar" e "Exagerado", além de novas releituras.

"O título da turnê "RSTUVXZ" quer dizer, R de rock, S de samba e a partir do 'Pense Duas Vezes Antes de Esquecer' ( em parceria com Marcelo Jeneci e Ortinho), passa a flertar com outros gêneros. Aí entra o TUVXZ" conta o artista. No desenrolar do show, ele interpreta Paulinho da Viola, Cazuza e uma mistura de gêneros, estilos, ritmos e balanço bem diferenciados.

No início do show, uma homenagem ao feminino do samba. "A Samba" nasceu falando desse ritmo que, mesmo terminado com "a", é tratado no masculino. "Ele começa falando de uma personagem e termina falando dessas personalidades maravilhosas. Na verdade, eu estava comentando o samba e fui terminando, vendo que era uma homenagem às mulheres", conta Arnaldo, que elenca nomes como Elza Soares, Jovelina Pérola Negra, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Baby do Brasil numa lista que está longe de ser definitiva. "Quando terminei, pensei: 'Tem que ter a Beth (Carvalho), mas já estava pronta. E com certeza, várias outras".

"Eu Todo Mundo" já é iniciada com guitarra distorcida. É a primeira quebra mais aparente do álbum e aqui já falamos de rock, inclusive com um solo de guitarra. O refrão, mais uma vez, evidencia o estilo Titãs – é impossível não lembrar. A transição dessa faixa para "Também Pede Bis" é brusca, de volta ao samba. Tem até chorinho, uma delícia de ouvir.

Nesse novo show, Betão Aguiar (baixo, violão de nylon, guitarra e vocais) e Curumin (bateria, programações, percussão, vocais e violão) participam. Importante dizer que aqui rock e samba não andam de mãos dadas. Não é rock-samba. "Eu quis mais contrastar as coisas do que misturá-las", disse Arnaldo.



DIA: 23 de fevereiro de 2019 - Sábado

HORAS: 21 horas

LOCAL: Palácio Popular da Cultura



VALORES DOS INGRESSOS:



SETOR B - R$ 180,00 / Meia R$ 90,00

SETORES A/C/E - R$ 150,00 / Meia R$ 75,00

SETORES D/F - R$ 120,00 / Meia R$ 60,00



ONDE COMPRAR:



• Stand no Shopping Campo Grande - 2º Piso, em frente Loja Riachuelo / Informações: (067) 3326 – 0105



• https://www.pedrosilvapromocoes.com.br



CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS



PRODUÇÃO: Jamelão e Pedro Silva Promoções