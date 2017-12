Mistura de ritmos marcará o Reveillon da Prefeitura de Nioaque

Todas as atrações prometem animar o último dia de 2017. A Programação está prevista para começar às 21h - Divulgação

Para comemorar um ano de conquistas da atual administração e celebrar a chegada do ano novo, a Prefeitura de Nioaque realizará Reveillon na Praça Central, com atrações de diversos ritmos musicais, show pirotécnico inédito, e apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e Cidadania, e do Deputado Estadual Enelvo Felini.

Com o Axé Viola de Gragefe e Banda Koisa Bamba, o sertanejo da dupla Fred e Guilherme, e o Funk de MC Alissinho, a festa visa agradar todos os públicos com uma programação eclética de mistura de ritmos. Todas as atrações prometem animar o último dia de 2017. A Programação está prevista para começar às 21h.

2017 teve grandes eventos culturais realizados pela atual gestão no município, foi realizado o Carnaval Nioaque Folia, que foi destaque no estado, Aniversário de Emancipação, Dia do Índio, Dia das Crianças, e os 150 anos da Retirada da Laguna, que teve visibilidade nacional e contando com show do Grupo Tradição.

"Tudo está sendo preparado com muito carinho para celebrarmos juntos este 2017 de conquistas para Nioaque" Enfatiza o Prefeito Valdir Júnior.

Nioaque ficou anos sem ter festa de Reveillon, e mesmo diante da real crise pela qual passa todo o país, a Prefeitura de Nioaque manteve a folha de pagamento dos servidores públicos municipais em dia, pagou o décimo terceiro em parcela única, fomentando a economia, comércio e as festividades de dezembro, e está preparando uma grande festa para celebrar a chegada do Ano Novo.