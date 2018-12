Miss universo será transmitido ao vivo pela BAND

A amazonense, Mayra Dias, Miss Brasil Be Emotion é a representante brasileira na disputa, e conta com uma forte torcida para conquistar o título - Divulgação

No domingo dia 16 de dezembro, acontece a grande final do Miss Universo 2018 que terá transmissão ao vivo, pela BAND, a partir das 22h, direto do centro de convenções IMPAC Arena, em Bangkok na Tailândia.

A amazonense, Mayra Dias, Miss Brasil Be Emotion é a representante brasileira na disputa, e conta com uma forte torcida para conquistar o título. Nos eventos preliminares do concurso, Mayra tem conquistado cada vez mais destaque, no desfile de traje típico, que aconteceu na última segunda-feira, dia 10, a Miss Brasil foi ovacionada, com seu traje feito em Parintins.

A apresentação do Miss Universo será pela terceira vez consecutiva do premiado Steve Harley, ganhador de cinco prêmios Emmy. Já, a atração musical fica por conta do vencedor do Grammy NE-YO, conhecido por seus hits “Miss Independent”, “Sex Love”, “Mad”, entre outros. Nos bastidores, a modelo e ativista, Ashley Graham irá interagir com as candidatas revelando toda a emoção por trás do show.

No Brasil, direto dos estúdios da BAND em São Paulo, Renata Fan, recebe a Miss Brasil Be Emotion 2017 Monalysa Alcântara, que trará comentários sobre a sua experiência que a levou ao top 10 do concurso, a apresentadora Maria Eugênia Suconic também será comentarista da atração pela primeira vez.

Esta é a 67ª edição do Miss Universo e conta um número recorde de candidatas com representantes de 97 países. O Brasil, já venceu o concurso duas vezes em 1963 e 1968, a última vez que uma amazonense participou do concurso foi em 1957, com a Miss Brasil Terezinha Morango que alcançou o segundo lugar na disputa.