Michel Teló estréia novo show em Campo Grande

O show é parte das comemorações de 40 anos de Mato Grosso do Sul. - Divulgação

Michel Teló já está na estrada com a nova turnê, baseada no DVD “Bem Sertanejo”. E dia 27 de outubro é a vez de Campo Grande receber o novo show, gratuito, na Praça do Papa. O show é parte das comemorações de 40 anos de Mato Grosso do Sul.

O repertório será inteiro baseado no DVD, que foi gravado em março deste ano, em Curitiba, e que vai contar a história da música sertaneja, cronologicamente. Farão parte do set list, clássicos como “Menino da Porteira”, “Chico Mineiro” e “Fio de Cabelo”, as canções já conhecidas na voz de Michel Teló como “Ei, Psiu Beijo Me Liga” e “Ai Se eu Te Pego” e algumas músicas inéditas na época, mas que agora já ganharam até clipe, com “O Mar Parou”.

Mais maduro depois de quase 20 anos de carreira, Michel apresentará alguns shows em casas e teatros com o público sentado, uma formação nova para suas apresentações. “Organizamos esse show para público curtir sentado, de um jeito mais intimista, mas ele também funciona nas baladas, em espaços abertos porque são grandes hits da música sertaneja”, conta Michel.

O ano de 2017 tem sido totalmente dedicado ao projeto Bem Sertanejo. Além da gravação do DVD e da nova turnê, Michel viajou o Brasil com o “Bem Sertanejo – O Musical” e voltou a apresentar a série de mesmo nome no Fantástico.

“Esse projeto começou com um sonho de contar um pouco da história do gênero, com simplicidade mas com muito respeito, que acabou virando um projeto grandioso, com programa na TV, um livro, um espetáculo musical e agora o meu show. Eu tenho um carinho muito especial e me sinto orgulhoso de ter criado e de ver o resultado agora no palco”, completa.

Set list

Pot-Pourri – Ei, Psiu! Beijo Me Liga | Pagode em Brasília

Pot-Pourri – O Menino da Porteira | Ai Se Eu Te Pego

Pot-Pourri – Chico Mineiro | Tristeza do Jeca | Moreninha Linda

Pot-Pourri – Índia | Meu Primeiro Amor | Chalana

Pot-Pourri – Saudade da Minha Terra | 60 Dias Apaixonado

Pot-Pourri – Estrada da Vida | Sonhei com Você

Pot-Pourri – Fio de Cabelo | Telefone Mudo

Modão Duído

Pot-Pourri – Pensa em Mim | É o Amor | Evidências

Pot-Pourri – Barquinho | Brasileira

Fugidinha

Implorando prá Trair

Coisa de Deus

Chocolate Quente

Amiga da Minha Irmã

Tá Quen

Levemente Alterado

O Mar Parou

Por Trás da Maquiagem

Trem Bala

Humilde Residência