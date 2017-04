‘Mexeu com uma, Mexeu com todas’, documentário inédito de Sandra Werneck, estreia com exclusividade no Curta!

“Mexeu com uma, Mexeu com todas”, estreia no canal Curta! dia 5 de maio / Divulgação

Depois de competir no festival de documentários "É Tudo Verdade", entre 19 e 30 de abril, o longa dirigido por Sandra Werneck, “Mexeu com uma, Mexeu com todas”, estreia com exclusividade no canal Curta! dia 5 de maio. A data é a mesma em que a cineasta faz aniversário. Décimo nono filme na carreira de Sandra, “Mexeu com uma, Mexeu com todas” retrata casos de violência contra a mulher, relatados tanto por anônimas quanto por figuras públicas, como a atriz e modelo Luiza Brunet, a nadadora Joanna Maranhão, a escritora Clara Averbuck e a bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes, que deu o nome à lei responsável por endurecer a punição a agressores.

Em comum, todas carregam marcas físicas ou psicológicas da violência que enfrentaram. A produção traz também imagens de passeatas que expõem a vulnerabilidade da mulher no Brasil atual.

Sobre o Curta!

Dedicado às artes, cultura e humanidades, o Curta! é um canal independente que acolhe a experimentação e se orgulha de ser um parceiro dos realizadores, artistas, criadores e produtores independentes. Com o compromisso de transmitir 12 horas por dia de programação nacional independente, os principais segmentos temáticos da programação são música, dança, teatro, artes visuais, meta-cinema, filosofia, literatura, história-política e sociedade.

O Curta! pode ser visto nos canais 56 da NET, 56 na Claro TV, 76 na Oi TV, na GVT e Vivo como canal opcional à la Carte, 132 e 664, respectivamente. Siga as redes do canal nos endereços:www.facebook.com/CanalCurta, twitter.com/CanalCurta e www.youtube.com/user/canalcurta.

Veja Também

Comentários