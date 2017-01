Melhores do cinema e da TV norte-americanos serão premiados no dia 8

A celebração dos maiores talentos da indústria do cinema e TV será exibida ao vivo no domingo, 8, a partir das 21h ( MS) / Assessoria

A TNT começa o ano com todo o glamour e descontração do tapete vermelho do Golden Globe Awards 2017®. A celebração dos maiores talentos da indústria do cinema e TV será exibida ao vivo no domingo, 8 de janeiro, a partir das 22h*, direto de Los Angeles. A festa mais divertida da Temporada de Premiações também será exibida simultaneamente pela plataforma TNT Go.

Entre os indicados de TV, está a série Mr. Robot, exibida pelo Space, que garantiu seu lugar na premiação concorrendo entre os seriados de drama com Rami Malek, na categoria de Melhor Ator, e Christian Slater, em Melhor Ator Coadjuvante.

Já o líder de indicações nas categorias do cinema é o musical La La Land – Cantando Estações, de Damien Chazelle, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, que recebeu sete indicações. E para marcar de vez a noite de gala, a atriz Meryl Streep, vencedora de três Oscar®, será homenageada com o prêmio especial Cecil B. De Mille.

O comediante Jimmy Fallon, apresentador do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e vencedor de quatro Emmy®, será o apresentador da cerimônia decontraída que reconhecerá os melhores da TV e do cinema. Para mostrar cada detalhe da premiação, a TNT escala a apresentadora Domingas Person, acompanhada do crítico de cinema Rubens Ewald Filho.

Além de anunciar os nomes que estão na disputa por um prêmio, a Hollywood Foreign Press Association (HFPA) escolheu as três filhas de Sylvester Stallone – Sophia, 20 anos, Sistine, 18, e Scarlet, 14 – como Miss Golden Globe 2017. É a primeira vez na história que a cerimônia contará com três misses responsáveis por entregar as premiações e acompanhar os vencedores.

Criado em 1944, o Golden Globe Awards® é entregue com base nos votos dos membros da Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood (HFPA) e que são associados com a mídia de fora dos Estados Unidos. A cerimônia é realizada desde 1961 no Hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills.

Golden Globe Awards 2017 – domingo, 8 de janeiro, ao vivo, a partir das 22h*

Com tradução simultânea e transmissão pela TNT Go

Reapresentação na segunda-feira, 9 de janeiro, às 16h*

