"Melhores do Ano" irá reunir ex-BBB e revelação do Stand Up em Nova Andradina

A solenidade de premiação "Melhores do Ano", agendada para o próximo o próximo sábado (6) em Nova Andradina, irá reunir a ex-sister da nona edição do BBB, Priscila Pires, e o comediante Adalberto Lopes, uma das principais revelações do Stand Up Comedy no país.

O evento é organizado pela empresa Personal Gold (PG), de Nova Andradina, referência no segmento. Para chegar até os vencedores, mais de três mil questionários foram distribuídos.

"A pesquisa foi registrada antes mesmo da divulgação do resultado, justamente para que os empreendimentos e as personalidades que mais se destacaram fossem de fato reconhecidos, sem essa de o segundo colocado ser premiado pelo fato de o primeiro ter optado em não participar do evento", completou.

A cerimônia de premiação será realizada na Acena (Junna) e iniciada pontualmente às 19h30. Além da presença da ex-BBB e do comediante Adalberto Lopes, haverá show com a cantora Nayara Nantes e Dj Ailton. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9998-4466.

