Meghan Markle fecha a porta do próprio carro e deixa britânicos surpresos

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, visitou a exposição Oceania na Academia Real de Arte em Londres na última terça-feira, 25, e surpreendeu os britânicos ao quebrar um protocolo: ela fechou a porta do carro.

Membros da família real britânica não costumam fechar as portas dos carros em eventos oficiais - seguranças e motoristas abrem e fecham a porta e os ajudam a saírem dos veículos.

"É a primeira vez que eu vejo uma princesa em evento oficial fechando a porta do próprio carro", publicou um usuário britânico do Twitter ao ver as imagens de Meghan.

Só que essa não foi a primeira vez que Meghan fez isso. Na semana passada, ela fechou a porta de seu carro enquanto um homem segurava a porta aberta para sua mãe, Doria Ragland, quando chegavam no Palácio de Kensington para o lançamento de um livro de receitas.