Mediação de solução de conflitos é tema central de seminário da PGE

“Meios adequados de solução de conflitos envolvendo a Administração Pública: Quadro atual da mediação e da arbitragem com o poder público”. Este é o tema do webinar (seminário on-line) que será realizado pela Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O evento acontecerá no dia 22 de julho, das 14h30 às 16h30, por uma plataforma digital, tendo como convidada palestrante a doutora em Direito e procuradora do Estado do Paraná Leila Cuéllar. Como mediadora do webinar a atuação caberá à procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul Kemi Helena Bomor Maro.

Entre os assuntos propostos que serão debatidos estão a negociação, mediação e arbitragem como meios adequados de solução de conflitos; o papel do advogado público com prevenção, gestão e solução de conflitos; e a mediação em câmaras privadas.

O objetivo central do webinar é promover aos participantes a identificação dos modernos institutos para resolução alternativa dos conflitos, a percepção do panorama atual e das peculiaridades na atuação da Administração Pública.

Interessados em participar podem fazer a inscrição no período de 15 a 21 de julho pelo link: http://www.cursos.ms.gov.br/Esap .

É esperada para o evento a participação de procuradores do Estado, assessores, advogados públicos, estagiários e servidores vinculados à PGE.