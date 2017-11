MC Kevinho faz show no próximo domingo na Capital

Kevinho também é conhecido como o “Professor da Sarrada” e esbanja alegria com sua dança, levando apresentadores a praticar uma sarrada ao vivo em seus programas. - Divulgação

Com sucesso no YouTube e nas rádios do Brasil, MC Kevinho faz show no próximo domingo (19), na Bendita Sunset, em Campo Grande. O evento acontece no Hotel Ancora, a partir das 16 horas. Também haverá apresentação do cantor Evandro Campos, Vini Barreto, Paolla e além de convidados. O artista está com agenda lotada até março.

Carreira

Com uma carreira rápida e com um currículo de dar inveja, MC Kevinho surgiu no funk como uma explosão e agora registra o seu nome no movimento da música brasileira. Com apenas 19 anos e diversos lançamentos, em poucos dias vai alcançar a marca de 200 milhões em três seus vídeos (dois já tem a marca). Entre os trabalhos, a música “Olha a Explosão” - música do carnaval de 2017 segundo o Youtube talvez seja a mais conhecida, disputando atenção com “O Grave Bater”, “Ela Encaixa" e "To Apaixonado nessa mina".

Kevinho também é conhecido como o “Professor da Sarrada” e esbanja alegria com sua dança, levando apresentadores a praticar uma sarrada ao vivo em seus programas. O MC teve aparições em canais de TV como: Rede Globo, Multishow, SBT, Record, Bandeirantes entre outros canais digitais.

Detalhando o currículo do rapaz, temos os sucessos: "Ela Encaixa" (quase 200 milhões de views), "To Apaixonado nessa mina" (mais de 200 milhõescde views), “Tumbalatum” (221 milhões de views), “Olha a explosão” (210 milhões de views) e “O Grave Bater” (200 milhões de views) - curiosidade: essa música ultrapassou 10 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Carismático e querido pelo público, Kevinho tem um futuro brilhante pela frente. O mais recente trabalho, “Tô Apaixonado Nessa Mina” atingiu a marca de 9 milhões e 800 mil visualizações em 24 horas.

De Campinas para o mundo, Kevinho vem crescendo na música brasileira e levando a música para diversos cantos do país. No Carnaval, passou por Salvador. Em São Paulo, já passou por mais de 400 cidades. A nível de Brasil, já passou por 22 capitais, com destaque para a maior apresentação na cidade de Votorantim-SP com mais de 20 Mil Pessoas, E todo esse histórico com apenas 19 anos. Cê acredita?