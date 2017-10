Mauricio Meirelles traz novo espetáculo para Campo Grande

Mauricio Meirelles retorna a Campo Grande com seu novo show de stand up “Levando o Caos”, será no dia 7 de outubro, sábado, as 21h30, no teatro Glauce Rocha. Os ingressos custam R$ 80,00 (Inteira) e R$ 40,00 (Meia), para garantir a meia entrada, além da carteirinha de estudante você pode levar 1kg de alimento não perecível e terá direito a uma meia entrada. Compre meia nos postos autorizados e entregue a doação no Teatro.

Com 90 minutos de apresentação, o humorista continua abordando temas mais profundos, de forma madura e sempre bem humorada, baseado na sua vivência. Seus textos novos falam sobre: depressão, feminismo dentro e fora do casamento, formas de criação dos animais domésticos, a gravidez da esposa, preconceitos que todos possuem, entre outros.

Depois de apresentar seu Stand Up, na parte final do espetáculo, Meirelles quebra as quatro paredes do teatro com sua interatividade e improviso fazendo com que cada show seja único.

Nos quadros de destaque de seu canal, o TRAUMAS e WEBBULLYING, o humorista convida corajosos que tenham histórias engraçadas para contar e analisa ao lado de um ícone especial: A “Voz da Experiência”, presença ilustre escolhida com a ajuda do público. A História vencedora participa do WEBBULLYING, o momento mais esperado do show onde o comediante toma conta do seu perfil de uma pessoa nas redes sociais (Facebook, Whatsapp, etc...) passando a interagir com outras pessoas como se fosse o titular da conta. O quadro “WEBBULLYING” estourou em seu canal do Youtube, que hoje conta com mais de 2 milhões de inscritos, 270 milhões de visualizações e mais 400 vídeos.

SERVIÇO:

Maurício Meirelles - "Levando o Caos"

DIA: 07 de Outubro - Sábado - 21h30

LOCAL: Teatro Glauce Rocha

VALORES:

R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

CADEIRAS MARCADAS

POSTOS DE VENDA (Dinheiro e Débito):

- Sésamo Gelato e Café - R. Antônio Maria Coelho, 3.443 (entre Espírito Santo e Goiás)

- Mormaii - Shopping Campo Grande - 1° Piso

- Stilo A - Av. Mato Grosso, 2.865 (ao lado da Anita)

VENDAS ON LINE: www.ticketmais.com.br

RELAÇÃO MEIA ENTRADA:

- Estudantes (carteirinha, boleto e comprovante de matrícula - qualquer destes comprovantes), professores, idosos (à partir de 60 anos), deficientes físicos, doadores de sangue (apenas com carteirinha), assinantes do Jornal O Estado + 01 acompanhante e segurados Porto Seguro + 01 acompanhante.

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos - Menores de 14 anos só entram acompanhados de um parente maior de idade.

PRODUÇÃO LOCAL: Sparta Produções – Bruno Damus

Informações: Whatsapp (67) 9 8182-2227 / Whatsapp (67) 9 8408-5126

