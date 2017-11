Matanza chega ao Mato Grosso do Sul com sua nova turnê musical

Matanza é pioneiro do estilo “countrycore”, que mistura o country norte-americano à energia e intensidade do hardcore, com pitadas de thrash metal e o folk irlandês - Divulgação

O Matanza é um dos principais nomes do rock nacional. Com mais de 20 anos de estrada, sete discos gravados, alguns singles, o recente curta-metragem “Quando a Lua Cheia Sai” e diversas turnês realizadas pelo Brasil, o grupo liderado pelo vocalista Jimmy London dá procedimento ao novo projeto autoral. Trata-se da “Total Destruído Tour”, que tem o nome remetendo a um trecho do último single. O show acontece na Rota Acústica, em Campo Grande, a partir das 22h e terá abertura da banda Nomads. Os ingressos podem ser adquiridos através do link https://goo.gl/z1rJSg.

Com o intuito de resgatar músicas que não vinham sendo tocadas e apresentar o primeiro curta-metragem da banda, que é a junção de dois clipes, um da música "Na Lama do Dia Seguinte" e outro é uma versão atualizada da clássica "Santânico", de 2001, a turnê já tem destino traçado até o final de janeiro de 2018.

“Várias músicas que não tocávamos antes estavam no gatilho e o show todo foi sendo modificado para enfatizar a nova ‘Na lama do dia seguinte’. Somado a isso, tivemos a ideia de transmitir o curta sempre que possível. O início dos preparativos para um próximo disco também é corrente, então há vários motivos para a galera de Campo Grande curtir muito. Vamos quebrar tudo”, afirma Jimmy London, vocalista do Matanza.

A Banda

Criada em 1997, no Rio de Janeiro, a banda de rock pesado Matanza é uma das mais bem-conceituadas e respeitadas no cenário nacional. Com seu estilo único de fazer música, o quinteto formado por Jimmy London (vocal), Mauricio Nogueira (guitarra), Jonas Cáffaro (bateria), Dony Escobar (contrabaixo) e Marco Donida (guitarra) já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em grandes festivais, como o Sepulfest (2004), o Rock In Rio (2011), a Virada Cultural (2016) e o Lollapalooza Brasil (2016), por exemplo.

No Brasil, o Matanza é pioneiro do estilo “countrycore”, que mistura o country norte-americano à energia e intensidade do hardcore, com pitadas de thrash metal e o folk irlandês. Sempre com letras bem-humoradas, o grupo conta histórias de bebedeiras, ressacas e brigas de bar em sua maioria, porém também faz críticas sociais em músicas como “Orgulho e Cinismo” e “Odiosa Natureza Humana”.

O Matanza já atraiu mais de 47 milhões de views em seus vídeos oficiais no Youtube, possui cerca de 46 mil seguidores no Twitter, 34 mil no Instagram e mais de meio milhão no Facebook. Em 2012, foi criado e produzido pelos próprios integrantes, o Matanza Fest, festival de rock que já teve sete edições e a participação de bandas de várias gerações. Em outubro de 2017 a banda inovou e lançou o curta-metragem “Quando a lua cheia sai”, que teve direção do cineasta Alex Medeiros.

SERVIÇO DO SHOW EM CAMPO GRANDE - MS

Dia: Sexta-feira, 01/12/2017

Horário: 22h às 03h00

Local: Rota Acústica

Telefone: (67)98118-0800

Endereço: Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 2121-2397 – Jardim Veraneio, Campo Grande, MS

Classificação: 18 anos

Pontos de venda de ingressos:

Augusta Life Store - Rua 15 de novembro, 214 - Centro, Campo Grande - MS

Ou através do link https://goo.gl/z1rJSg

Preços:

Inteira (1° lote): R$ 70,00

Meia-entrada (2° lote): R$ 45,00

Promocional com 1 kg de alimento não perecível (2° lote): R$ 45,00