Uma das cantoras que cantarão com Roberto Carlos hoje, Marisa Monte tinha pôster do ídolo na infância

Quem é fã sabe que não basta comprar o disco, tem de colecionar fotos, matérias, pôsteres... TUDO! Marisa Monte viveu essa dedicação em casa, quando tinha só sete anos. “Foi um pôster com ele de camisa meio aberta, o medalhão e aquele olhar que me fez cultuar o Rei”, revela a cantora, uma das participações especiais de Simplesmente Roberto, que vai ao ar nesta sexta-feira, dia (23). Ela passou a idolatrar o jovem Roberto Carlos quando ele já era uma estrela.

“Me lembro que as pessoas que cuidavam de mim tinham imagens do Rei como papel de parede do quarto, forrado mesmo. Dali, passei a assimilar a referência”, relembra a compositora nos bastidores do programa.

Marisa Monte volta a participar do especial do Rei após 10 anos, quando cantou Amor, I Love You e Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo: “É sempre uma emoção por essa carga dentro da história pessoal de todos nós”.

A diva deixou a segunda noite de gravação, que contou com Caetano Veloso e Gilberto Gil, ainda mais coroada pela grandeza da MPB. “Tudo o que ela canta tem um toque especial”, disse Roberto ao apresentar a convidada. Juntos os dois cantaram De que Vale Tudo Isso e Ainda Bem, levando a plateia ao delírio com uma dança de rostinho colado ao final.

As canções apresentadas foram sugestões de Marisa em lista enviada ao Rei com antecedência. “A trilha de ‘Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa’ (filme de 1970) marcou a minha infância e ‘De que Vale Tudo Isso’ estava lá. Roberto confessou que nunca tinha cantado ela ao vivo, e fiquei surpresa pois, para mim, essa música é um sucesso”, fala ela sobre sua rádio sentimental.

Cantar ao lado de Roberto teve sabor de infância para Marisa. “Ele é referência da vida inteira. É uma voz familiar, que nos traz para o ambiente doméstico, passando roupa e O Portão tocando”, fala ela de suas memórias mais antigas que tem do Rei. “É inspirador estar ao lado dele e aprender, olhar seus truques”, completa.

