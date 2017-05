Marília Mendonça e dupla Paulo & Jean agitaram público da 53ª Expoagro nesta quarta

A animação tomou conta do público que prestigiou a programação de shows da 53ª Expoagro na noite desta quarta-feira (17). Primeiramente, subiu ao palco a dupla Paulo & Jean, com hits de sucesso do mundo sertanejo. Em seguida, foi a vez de Marília Mendonça e sua potente voz contagiar a todos com canções que foram entoadas em uníssono pela multidão presente.

No início das apresentações, a dupla Paulo & Jean fez o público sair do chão com o lançamento de seu DVD, o “Hora de ser feliz”, e cantaram sucessos como “Maldito Corretor”. Com cinco anos de carreira, os cantores - ambos nascidos em Amambai (MS) - também atuam como compositores de músicas já gravadas por artistas nacionais.

Já a cantora Marília Mendonça agradeceu o carinho e o acolhimento recebido pelo público de Dourados e cantou, durante quase duas horas de show, 32 músicas, entre elas sucessos como “Infiel”, “Amante não tem lar”, e “Eu sei de cor”, além de lançamentos.

Seus sucessos se tornaram hits e estouraram em cadeia nacional. Marília começou com uma média de 15 shows por mês, hoje faz cerca de 25 e é conhecida como rainha da "sofrência".Além de músicas em novelas e coletâneas de sucesso, multidões acompanhando a cantora nos shows em que se apresenta, tanto nos dela individual, como nos eventos Festeja e Festa das Patroas, por exemplo.

A programação de shows não para por aqui. Na sexta-feira, 19 de maio, outras duas atrações prometem movimentar o público: o cantor Loubet, conhecido por músicas como “Made in Roça” e “Muié, Chapéu e Butina”; e a dupla Munhoz e Mariano, que já lançou vários hits de sucesso, como “Camaro Amarelo” e “Pen Drive de Modão”. Os últimos shows serão no dia 20 de maio, sábado, com apresentação da dupla Henrique e Diego, que gravou no segundo semestre do ano passado o CD e DVD “De braços abertos”; e Dennis Dj, que também já fez parceria com a dupla.

Confira as próximas datas:

19/05 (sexta-feira): Munhoz e Mariano / Loubet

20/05 (sábado): Henrique e Diego / Dennis

