Marco da Nouvelle Vague tem exibição atração gratuita no Cine Café do MIS

A exibição acontece no Museu da Imagem e do Som, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, às 19 horas e a entrada, como sempre, é franca.

No filme, Ferdinand Griffon (Jean-Paul Belmondo) interpreta um professor de língua espanhola casado com uma italiana. Ele anda um pouco desiludido porque acaba de perder o seu emprego na televisão. Em uma noite, o casal vai a uma festa burguesa na casa de amigos.

Porém, para frequentarem o evento social, precisam que alguém cuide das crianças. Decidem, então, contratar a jovem Marianne (Anna Karina) como babá. Após uma noite decepcionante, Ferdinand volta para a casa, encontra Marianne e tenta conquistá-la. No dia seguinte, o novo casal foge em direção ao sul, onde se envolve com tráfico de armas e conspirações políticas.

O roteiro intenso se confunde com o movimento que ampliou as formas de se roteirizar e retratar as relações humanas. Na Nouvelle Vague as principais características dos filmes eram a abordagem do amor em suas diferentes facetas e um fragmento especial da vida de um indivíduo. Um clássico que combina poética com café.

O Cine Café é um cineclube criado em agosto de 2016 pelos idealizadores Kezia Miranda, Thiago Andrade, Déborah Wolsky, João Carlos Costa, Marcos Moro, Natanael Marques, Andreza Pelizaro, Deborah Nasser, Maria Fernanda Suppo e Thais Barros. Surgiu a partir de uma conversa no Facebook, que rendeu um projeto nascido a partir de duas paixões dos membros: café e cinema.

“Nós decidimos exibir os filmes menos conhecidos dos diretores para as pessoas terem mais conhecimento. A gente já frequentava outras mostras no MIS e queríamos um espaço público. Decidimos pelo Museu pela gratuidade. Passamos a proposta e fomos aceitos. A gente gosta muito do que faz. O Cine Café é uma ocasião em que depositamos nosso amor pelo cinema e recebemos isso das pessoas”, diz Débora Wolsky, uma das organizadoras.

Serviço: O Cine Café será exibido nesta sexta (3 de março), às 19 horas no Museu da Imagem e do Som, que fica no Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, no Centro. A entrada é gratuita.

