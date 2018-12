Manu Gavassi está de volta, agora como Youtuber

Capa do novo projeto de Manu Gavassi - Divulgação

Ela estourou no cenário musical no início desta década. Atrás dela, uma legião de meninas adolescentes que passavam pelos mesmos problemas fatídicos da adolescência. Hoje, após altos e baixos em sua carreira musical, lança o seu segundo web-documentário. Mas diferente da época em que era umas das figuras carimbadas da revista Capricho, o web-documentário está sendo idealizado e roteirizado por ela mesmo.

O nome do projeto, intitulado "Garota Errada", faz uma alusão ao seu single de estreia, sucesso absoluto entre o público teen no ano de 2010. O texto vem recheado de deboche em torno das histórias do início de sua carreira e dos tropeços musicais. Nos esquetes, a cantora é a YouTuber, mas por trás das câmeras ela é a idealizadora e roteirista do projeto.

Logo nos primeiros episódios, cuja duração tem menos de oito minutos, a cantora faz um monólogo com depoimentos de familiares e amigos, com cenas inspiradas no filme norte-americano "Meninas Malvadas" de 2004 - outro clássico da cultura pop - onde é possível ver uma Manu Gavassi, hoje com 25 anos, lidando com confusões internas que ainda não a afastaram daquela adolescente "drama queen" que foi lançada no mundo da música de forma já premeditada.

O conteúdo dos vídeos se assemelha a alguns realities do momento, mas com uma didática mais sarcástica onde é possível ver uma Manu que também é atriz. De forma mais natural e descompromissada, o relato das situações não entrega se o caso contado foi ficção ou realidade.

É fato que Manu Gavassi está disposta a entrar na briga com os YouTubers do momento e colocar o seu nome em alta novamente. Agora como ela se sairá, isso só o tempo vai dizer.



"Garota Errada", disponível na conta oficial de Manu Gavassi no YouTube.

O primeiro episódio do web-documentário: https://www.youtube.com/watch?v=DEEAOTZiZ0o